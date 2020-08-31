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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576546035.html
Вакцинация от гриппа стартовала в Подмосковье
В Московской области начали ставить прививки от гриппа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:44
2020-08-31T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.&nbsp;</strong>В Московской области начали ставить прививки от гриппа. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/privivki-ot-grippa-nachali-stavit-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.Отмечается, что в регионе используют три вакцины, зарегистрированные в стране: "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп". Препараты уже привезли во все медицинские организации, находящиеся под ведомством областного минздрава.Министерство утвердило план вакцинации. Прививочная кампания охватит около 60% от численности населения и порядка 75% от численности населения из групп риска.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Вакцинация от гриппа стартовала в Подмосковье

18:44 31.08.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области начали ставить прививки от гриппа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что в регионе используют три вакцины, зарегистрированные в стране: "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп". Препараты уже привезли во все медицинские организации, находящиеся под ведомством областного минздрава.
Министерство утвердило план вакцинации. Прививочная кампания охватит около 60% от численности населения и порядка 75% от численности населения из групп риска.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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