https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576546035.html

Вакцинация от гриппа стартовала в Подмосковье

В Московской области начали ставить прививки от гриппа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:44

2020-08-31T18:44

2020-08-31T18:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В Московской области начали ставить прививки от гриппа. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/privivki-ot-grippa-nachali-stavit-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.Отмечается, что в регионе используют три вакцины, зарегистрированные в стране: "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп". Препараты уже привезли во все медицинские организации, находящиеся под ведомством областного минздрава.Министерство утвердило план вакцинации. Прививочная кампания охватит около 60% от численности населения и порядка 75% от численности населения из групп риска.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)