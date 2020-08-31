https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576545188.html

В Москве более трех тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19

Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в Москве, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:31

2020-08-31T18:31

2020-08-31T18:31

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.</strong> Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили в столичном департаменте здравоохранения, отметив повышенный интерес к участию в исследовании."Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса", - сообщили в департаменте.Отмечается, что московские врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям. Участие в исследовании возможно только после медицинского обследования при отсутствии противопоказаний. Участие является полностью добровольным, добровольцами могут стать люди старше 18 лет.Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно только на портале mos.ru. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576534905.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество