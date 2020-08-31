Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576545188.html
В Москве более трех тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19
Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в Москве, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:31
2020-08-31T18:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576381202_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_83da6c913dc0c25c6e62ea47b0f95fc3.jpg
<strong>МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.</strong> Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили в столичном департаменте здравоохранения, отметив повышенный интерес к участию в исследовании."Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса", - сообщили в департаменте.Отмечается, что московские врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям. Участие в исследовании возможно только после медицинского обследования при отсутствии противопоказаний. Участие является полностью добровольным, добровольцами могут стать люди старше 18 лет.Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно только на портале mos.ru. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576534905.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576381202_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_c193650fac0ac1086f99070b1dad4612.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество

В Москве более трех тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19

18:31 31.08.2020
585
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в Москве, сообщили в столичном департаменте здравоохранения, отметив повышенный интерес к участию в исследовании.
"Уже более 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса", - сообщили в департаменте.
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 15:30Распространение нового коронавируса
Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Отмечается, что московские врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям. Участие в исследовании возможно только после медицинского обследования при отсутствии противопоказаний. Участие является полностью добровольным, добровольцами могут стать люди старше 18 лет.
Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно только на портале mos.ru. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2050006
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Южнокорейский эксперт объяснил, почему ношение масок жизненно важно
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Аптека
Минздрав повторно зарегистрировал препарат "Фризиум"
Тест на коронавирус в Челси, США
Число случаев COVID-19 в США превысило шесть миллионов
Туристы в масках на одной из улиц Милана
Италия предлагает ЕС ввести для туристов взаимные проверки на COVID-19
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский раскритиковал конфеты "Ильич"
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Эксперты сравнили отдых на российских и турецких курортах
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Евгений Пригожин
Интерпол прекратил преследование бизнесмена Пригожина
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Ученые выяснили, почему вакцина от гриппа не всегда эффективна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния