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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576534905.html
Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:30
2020-08-31T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V".Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Кто сделает, тот сам себя приговорит, это будет последняя ваша прививка !!! Только вперёд
385
Скорее бы вакцинировали всех желающих, и оставили в покое нормальных людей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19

15:30 31.08.2020 (обновлено: 22:47 31.08.2020)
103133
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.

"Набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам в том числе на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна", — отметил глава ведомства.

В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3302612947340
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Кто сделает, тот сам себя приговорит, это будет последняя ваша прививка !!! Только вперёд
31 августа, 15:32
Андрей Васильевич
20811231144
Скорее бы вакцинировали всех желающих, и оставили в покое нормальных людей.
31 августа, 15:34
ААнтивирус
2601412175
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