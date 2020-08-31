https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576547748.html

Ученые выяснили, почему вакцина от гриппа не всегда эффективна

Американские биологи изучили процессы, происходящие в лимфатических узлах, и выяснили, почему ежегодная вакцина от гриппа плохо защищает от новых штаммов... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:22

2020-08-31T19:22

2020-08-31T19:22

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Американские биологи изучили процессы, происходящие в лимфатических узлах, и выяснили, почему ежегодная вакцина от гриппа плохо защищает от новых штаммов вируса. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2711-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Частичный иммунитет, выработанный во время предыдущих сезонов гриппа, приводит к тому, что иммунная система охотно распознает предшествующие штаммы вируса, но подрывает эффективность вакцин против новых штаммов, которая, по оценкам ученых, обычно колеблется в пределах от 40 до 60 процентов.Американские биологи из Медицинской школы Вашингтонского университета в <a href="http://ria.ru/location_Saint_Louis/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Луисе</a> вместе с коллегами из других университетов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разработали подход, позволяющий оценить, активирует ли вакцина тот вид иммунных клеток, который необходим для длительного иммунитета против новых штаммов гриппа, или нет."Каждый год около половины взрослого населения США вакцинируется от гриппа, — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы слова первого автора статьи Али Эллебеди (Ali Ellebedy), доцента кафедры патологии и иммунологии Вашингтонского университета. — Это необходимо для общественного здравоохранения, но невероятно дорого и неэффективно. Нам нужна одноразовая прививка от гриппа. Пока мы ее не создали, все, что помогает нам понять, как развивается иммунитет в контексте предыдущих контактов, очень важно".Ключ к долгосрочному иммунитету лежит в лимфатических узлах — органах иммунной системы, расположенных по всему телу. Когда инфекция попадает в организм, лимфатические узлы набухают, так как в это время в них активно размножаются иммунные клетки.При первом воздействии вируса — в результате инфекции или вакцинации — иммунные клетки захватывают вирус и переносят его в ближайший лимфатический узел. Там вирус передается так называемым наивным В-клеткам, формирующим сигнал иммунного ответа. После этого начинают вырабатываться антитела.Как только вирус будет успешно уничтожен, большинство иммунных клеток, участвующих в битве, отмирают, но некоторые продолжают циркулировать в крови как долгоживущие В-клетки памяти. При повторном заражении В-клетки памяти быстро реактивируются и снова начинают вырабатывать антитела, минуя наивные В-клетки.Такой ответ быстро обеспечивает защиту людям, которые были повторно инфицированы тем же штаммом вируса, но он не идеален для создания иммунитета против другого штамма, как в случае ежегодной вакцины против гриппа."Если наша вакцина нацелена на клетки памяти, эти клетки будут реагировать на те части вируса, которые не изменились по сравнению с предыдущими штаммами гриппа, — объясняет Эллебеди. — А наша задача — обновить нашу иммунную систему новыми штаммами, то есть мы хотим сосредоточить иммунный ответ на тех частях вируса, которые в этом году отличаются".По мнению исследователей, чтобы получить многолетний иммунитет против новых штаммов, их фрагменты из вакцины необходимо доставить в лимфатические узлы для обучения нового набора наивных В-клеток и индукции новых долгоживущих В-клеток памяти.Чтобы выяснить, что происходит внутри лимфатических узлов после вакцинации от гриппа, исследователи взяли образцы крови и клеток лимфатических узлов у восьми здоровых добровольцев, привитых против четырех штаммов гриппа. Иммунные клетки извлекали через одну, две, четыре и девять недель после вакцинации. Пробы зародышевых узлов клеток лимфатических узлов изучали с помощью методов ультразвуковой визуализации.Оказалось, что у трех участников из восьми наивные В-клетки и В-клетки памяти в лимфатических узлах ответили на новые штаммы вакцины, то есть у них сформировался длительный иммунитет против новых штаммов. Это примерно соответствует эффективности ежегодных вакцин в целом.Авторы делают вывод о том, что для создания универсальной вакцины против гриппа надо детальнее изучать процессы, происходящие в лимфатических узлах и активирующие оба типа иммунных клеток.

https://ria.ru/20200630/1573694195.html

https://ria.ru/20200630/1573662645.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, открытия - риа наука, сша