https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576534275.html

Мурашко объявил о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начинаются на этой неделе, как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, она эффективна и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:20

2020-08-31T15:20

2020-08-31T15:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начинаются на этой неделе, как заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, она эффективна и безопасна."На этой неделе начинаются пострегистрационные клинические исследования, набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна", - заявил Мурашко журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество