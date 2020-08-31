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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576534275.html
Мурашко объявил о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начинаются на этой неделе, как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, она эффективна и... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:20
2020-08-31T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начинаются на этой неделе, как заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, она эффективна и безопасна."На этой неделе начинаются пострегистрационные клинические исследования, набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна", - заявил Мурашко журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко объявил о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19

15:20 31.08.2020 (обновлено: 15:55 31.08.2020)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начинаются на этой неделе, как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, она эффективна и безопасна.
"На этой неделе начинаются пострегистрационные клинические исследования, набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна", - заявил Мурашко журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - Общество
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