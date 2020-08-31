https://ria.ru/20200831/turtsiya-1576524691.html

Туроператоры сообщили, когда возобновятся чартеры в Стамбул

Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:29

2020-08-31T15:29

2020-08-31T16:12

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_33ece3f3a87329ae5ae78c52f40aa283.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52557.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Сейчас отдыхающие, отправляющиеся в Турцию, выбирают пляжные курорты. Но в сентябре и октябре самым популярным доступным зарубежным направлением для экскурсионных туров и сити-брейков может стать Стамбул, прогнозируют эксперты. Спрос на поездки в этот город приблизился к уровню августа прошлого года.Специалисты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники опасаются второй волны коронавируса, возвращения ограничений, и не строят планов на отпуск дальше октября.Экскурсионные программы по-прежнему наиболее интересны туристам в возрасте от 25 до 65 лет, путешествующим без детей. "Стамбул всегда пользовался большим спросом у пар и достаточно молодой активной аудитории. Эта тенденция сохраняется и сейчас", — отмечает представитель крупного туроператора.Две трети бронирований – экскурсионные туры, говорят участники рынка. Но в этом году заметно вырос интерес к комбинированным программам: например, Стамбул и отдых на море. Кроме того, многие операторы отмечают рост средней продолжительности поездки в турецкий мегаполис с четырех до шести ночей, а также увеличившийся интерес к индивидуальным экскурсиям – чем меньше отдыхающих вокруг, тем ниже вероятность подхватить вирус.В прошлом году чартеры в Стамбул были организованы в ноябре, в этом — полеты планируется возобновить на месяц раньше, то есть в октябре, сообщили в АТОР. Стоимость билетов – от 9,2 тысячи рублей.А еще сейчас можно довольно выгодно забронировать отели — скидки по спецпредложениям достигают 50 процентов.

https://ria.ru/20200501/1570795296.html

https://ria.ru/20190708/1556271625.html

турция

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул