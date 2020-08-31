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Туризм
https://ria.ru/20200831/turtsiya-1576524691.html
Туроператоры сообщили, когда возобновятся чартеры в Стамбул
Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:29
2020-08-31T16:12
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
стамбул
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52557.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Сейчас отдыхающие, отправляющиеся в Турцию, выбирают пляжные курорты. Но в сентябре и октябре самым популярным доступным зарубежным направлением для экскурсионных туров и сити-брейков может стать Стамбул, прогнозируют эксперты. Спрос на поездки в этот город приблизился к уровню августа прошлого года.Специалисты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники опасаются второй волны коронавируса, возвращения ограничений, и не строят планов на отпуск дальше октября.Экскурсионные программы по-прежнему наиболее интересны туристам в возрасте от 25 до 65 лет, путешествующим без детей. "Стамбул всегда пользовался большим спросом у пар и достаточно молодой активной аудитории. Эта тенденция сохраняется и сейчас", — отмечает представитель крупного туроператора.Две трети бронирований – экскурсионные туры, говорят участники рынка. Но в этом году заметно вырос интерес к комбинированным программам: например, Стамбул и отдых на море. Кроме того, многие операторы отмечают рост средней продолжительности поездки в турецкий мегаполис с четырех до шести ночей, а также увеличившийся интерес к индивидуальным экскурсиям – чем меньше отдыхающих вокруг, тем ниже вероятность подхватить вирус.В прошлом году чартеры в Стамбул были организованы в ноябре, в этом — полеты планируется возобновить на месяц раньше, то есть в октябре, сообщили в АТОР. Стоимость билетов – от 9,2 тысячи рублей.А еще сейчас можно довольно выгодно забронировать отели — скидки по спецпредложениям достигают 50 процентов.
https://ria.ru/20200501/1570795296.html
https://ria.ru/20190708/1556271625.html
турция
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул

Туроператоры сообщили, когда возобновятся чартеры в Стамбул

15:29 31.08.2020 (обновлено: 16:12 31.08.2020)
949
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, сообщает АТОР.
Сейчас отдыхающие, отправляющиеся в Турцию, выбирают пляжные курорты. Но в сентябре и октябре самым популярным доступным зарубежным направлением для экскурсионных туров и сити-брейков может стать Стамбул, прогнозируют эксперты. Спрос на поездки в этот город приблизился к уровню августа прошлого года.
Специалисты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники опасаются второй волны коронавируса, возвращения ограничений, и не строят планов на отпуск дальше октября.
Экскурсионные программы по-прежнему наиболее интересны туристам в возрасте от 25 до 65 лет, путешествующим без детей. "Стамбул всегда пользовался большим спросом у пар и достаточно молодой активной аудитории. Эта тенденция сохраняется и сейчас", — отмечает представитель крупного туроператора.
Две трети бронирований – экскурсионные туры, говорят участники рынка. Но в этом году заметно вырос интерес к комбинированным программам: например, Стамбул и отдых на море. Кроме того, многие операторы отмечают рост средней продолжительности поездки в турецкий мегаполис с четырех до шести ночей, а также увеличившийся интерес к индивидуальным экскурсиям – чем меньше отдыхающих вокруг, тем ниже вероятность подхватить вирус.
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В прошлом году чартеры в Стамбул были организованы в ноябре, в этом — полеты планируется возобновить на месяц раньше, то есть в октябре, сообщили в АТОР. Стоимость билетов – от 9,2 тысячи рублей.
А еще сейчас можно довольно выгодно забронировать отели — скидки по спецпредложениям достигают 50 процентов.
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияСтамбул
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