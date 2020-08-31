Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200831/turisty-1576536768.html
На Алтае спасли травмированного туриста
На Алтае спасли туриста, который получил травму спины и не может передвигаться самостоятельно, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Алтай. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:17
2020-08-31T16:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усть-коксинский район
туризм
туризм
новости - туризм
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151163/76/1511637683_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_fff275894fc47d249c2dc60ec63d44c5.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> На Алтае спасли туриста, который получил травму спины и не может передвигаться самостоятельно, <a href="https://04.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4246064" target="_blank">сообщает</a> Главное управление МЧС России по Республике Алтай.Информация поступила спасателям от руководителя зарегистрированной туристической группы из Новосибирска. При прохождении маршрута в районе "Каменной избы" Усть-Коксинского района местный житель 1990 года рождения был травмирован. Так как местность оказалась труднодоступной, для доставки пострадавшего в лечебное учреждение была задействована санитарная эвакуация Центра медицины катастроф воздушным судном. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь медикам в транспортировке мужчины на борт вертолета. Пострадавший доставлен в республиканскую больницу в Горно-Алтайске, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
усть-коксинский район
республика алтай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151163/76/1511637683_242:0:2971:2047_1400x0_80_0_0_a1533f47b7c14dd33734a83544857f68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-коксинский район, туризм, новости - туризм, республика алтай

На Алтае спасли травмированного туриста

16:17 31.08.2020
1234
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСело Катанда в Усть-Коксинском районе Республике Алтай
Село Катанда в Усть-Коксинском районе Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На Алтае спасли туриста, который получил травму спины и не может передвигаться самостоятельно, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Алтай.
Информация поступила спасателям от руководителя зарегистрированной туристической группы из Новосибирска. При прохождении маршрута в районе "Каменной избы" Усть-Коксинского района местный житель 1990 года рождения был травмирован.
Так как местность оказалась труднодоступной, для доставки пострадавшего в лечебное учреждение была задействована санитарная эвакуация Центра медицины катастроф воздушным судном.
Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь медикам в транспортировке мужчины на борт вертолета. Пострадавший доставлен в республиканскую больницу в Горно-Алтайске, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На смотровой вышке возле кордона Озёрный на Курильском озере установлена веб-камера - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 08:00Туризм
Нападения, пожары, эпидемии. Чем опасны путешественники?
2100001
ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Усть-Коксинский районТуризмНовости - ТуризмРеспублика Алтай
Рекомендуем
Кот Степан
В Тверской области застрелили кота-библиотекаря
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
Болезнь Альцгеймера
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Петрушка и укроп на кухонном столе
Британская журналистка объяснила любовь россиян к укропу
Стоп-кадр видео из ютьюб-аккаунта Tatarka
Солист группы Little Big объявил о разводе
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Ребенок с ноутбуком
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
От боевых "Стрижей" до "Тигров": лучшие кадры форума "Армия-2020"
Раковая клетка 3D
Названа причина 95 процентов случаев рака
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Крымские немцы призвали Германию поменять отношение к статусу полуострова
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния