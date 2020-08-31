https://ria.ru/20200831/turisty-1576536768.html

На Алтае спасли травмированного туриста

На Алтае спасли туриста, который получил травму спины и не может передвигаться самостоятельно, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Алтай. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:17

2020-08-31T16:17

2020-08-31T16:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

усть-коксинский район

туризм

туризм

новости - туризм

республика алтай

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> На Алтае спасли туриста, который получил травму спины и не может передвигаться самостоятельно, <a href="https://04.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4246064" target="_blank">сообщает</a> Главное управление МЧС России по Республике Алтай.Информация поступила спасателям от руководителя зарегистрированной туристической группы из Новосибирска. При прохождении маршрута в районе "Каменной избы" Усть-Коксинского района местный житель 1990 года рождения был травмирован. Так как местность оказалась труднодоступной, для доставки пострадавшего в лечебное учреждение была задействована санитарная эвакуация Центра медицины катастроф воздушным судном. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь медикам в транспортировке мужчины на борт вертолета. Пострадавший доставлен в республиканскую больницу в Горно-Алтайске, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

усть-коксинский район

республика алтай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-коксинский район, туризм, новости - туризм, республика алтай