https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576523508.html

В ПАСЕ рассказали, зачем проведут заседание с участием Тихановской

Глава одной из пяти основных политических групп ПАСЕ Тини Кокс рассказал, зачем политическая комиссия Ассамблеи проведет видеозаседание с участием... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:00

2020-08-31T13:00

2020-08-31T13:00

светлана тихановская

тини кокс

александр лукашенко

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

оон

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава одной из пяти основных политических групп <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> <a href="http://ria.ru/person_Tini_Koks/" target="_blank" data-auto="true">Тини Кокс</a> рассказал, зачем политическая комиссия Ассамблеи проведет видеозаседание с участием баллотировавшейся в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и представителем Нацсобрания Белоруссии.Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> 8 сентября.В интервью РИА Новости Кокс подтвердил, что "8 сентября политком проведет в режиме видеосвязи слушания о последних событиях в Беларуси с участием президента ПАСЕ Рика Даемса, бывшего кандидата в президенты Беларуси г-жи Тихановской, а также представителя Национального собрания Беларуси"."Хотя Беларусь (пока) не является государством-членом, она связана с Советом Европы несколькими конвенциями и своим участием в нескольких органах Совета Европы, таких как Венецианская комиссия", - пояснил парламентарий.Он напомнил, что на прошлой неделе было распространено совместное заявление председателя Комитета министров Совета Европы, президента ПАСЕ и генерального секретаря Совета Европы. В этом документе "старейшая и крупнейшая организация Европы предложила Белоруссии свои добрые услуги для того, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса"."Чтобы проверить, возможно ли это, комитет по политическим вопросам включил слушание по этому вопросу в свою повестку дня", - пояснил парламентарий.Как подчеркнул Кокс, "ясно - как сказано в Совместном заявлении - что граждане Беларуси должны решать, как справиться с этим кризисом".Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576515109.html

https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, тини кокс, александр лукашенко, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, оон, литва, в мире