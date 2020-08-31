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https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576523508.html
В ПАСЕ рассказали, зачем проведут заседание с участием Тихановской
Глава одной из пяти основных политических групп ПАСЕ Тини Кокс рассказал, зачем политическая комиссия Ассамблеи проведет видеозаседание с участием... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:00
2020-08-31T13:00
светлана тихановская
тини кокс
александр лукашенко
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
оон
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава одной из пяти основных политических групп <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> <a href="http://ria.ru/person_Tini_Koks/" target="_blank" data-auto="true">Тини Кокс</a> рассказал, зачем политическая комиссия Ассамблеи проведет видеозаседание с участием баллотировавшейся в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и представителем Нацсобрания Белоруссии.Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> 8 сентября.В интервью РИА Новости Кокс подтвердил, что "8 сентября политком проведет в режиме видеосвязи слушания о последних событиях в Беларуси с участием президента ПАСЕ Рика Даемса, бывшего кандидата в президенты Беларуси г-жи Тихановской, а также представителя Национального собрания Беларуси"."Хотя Беларусь (пока) не является государством-членом, она связана с Советом Европы несколькими конвенциями и своим участием в нескольких органах Совета Европы, таких как Венецианская комиссия", - пояснил парламентарий.Он напомнил, что на прошлой неделе было распространено совместное заявление председателя Комитета министров Совета Европы, президента ПАСЕ и генерального секретаря Совета Европы. В этом документе "старейшая и крупнейшая организация Европы предложила Белоруссии свои добрые услуги для того, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса"."Чтобы проверить, возможно ли это, комитет по политическим вопросам включил слушание по этому вопросу в свою повестку дня", - пояснил парламентарий.Как подчеркнул Кокс, "ясно - как сказано в Совместном заявлении - что граждане Беларуси должны решать, как справиться с этим кризисом".Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576515109.html
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html
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белоруссия
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светлана тихановская, тини кокс, александр лукашенко, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, оон, литва, в мире

В ПАСЕ рассказали, зачем проведут заседание с участием Тихановской

13:00 31.08.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава одной из пяти основных политических групп ПАСЕ Тини Кокс рассказал, зачем политическая комиссия Ассамблеи проведет видеозаседание с участием баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и представителем Нацсобрания Белоруссии.
Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
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В интервью РИА Новости Кокс подтвердил, что "8 сентября политком проведет в режиме видеосвязи слушания о последних событиях в Беларуси с участием президента ПАСЕ Рика Даемса, бывшего кандидата в президенты Беларуси г-жи Тихановской, а также представителя Национального собрания Беларуси".
"Хотя Беларусь (пока) не является государством-членом, она связана с Советом Европы несколькими конвенциями и своим участием в нескольких органах Совета Европы, таких как Венецианская комиссия", - пояснил парламентарий.
Он напомнил, что на прошлой неделе было распространено совместное заявление председателя Комитета министров Совета Европы, президента ПАСЕ и генерального секретаря Совета Европы. В этом документе "старейшая и крупнейшая организация Европы предложила Белоруссии свои добрые услуги для того, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса".
"Чтобы проверить, возможно ли это, комитет по политическим вопросам включил слушание по этому вопросу в свою повестку дня", - пояснил парламентарий.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Как подчеркнул Кокс, "ясно - как сказано в Совместном заявлении - что граждане Беларуси должны решать, как справиться с этим кризисом".
Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось.
Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
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Светлана ТихановскаяТини КоксАлександр ЛукашенкоБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыООНЛитваВ мире
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