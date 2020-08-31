https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576515109.html

Тихановская пообщалась с семью европейскими лидерами

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:18

2020-08-31T11:18

2020-08-31T12:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

европарламент

александр лукашенко

франция

ирландия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран, сообщила в понедельник ее пресс-служба.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>."Она провела десять бесед лично и по телефону с министрами иностранных дел разных стран от <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> до <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, семь бесед с лидерами - президентами и премьер-министрами - европейских стран от <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландии</a> до <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, включая главу правительства Европейского союза Урсулу фон дер Ляйен", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте.По данным пресс-службы, обсуждаются и пути выхода из политического кризиса в Белоруссии, "к Светлане обращаются руководители многих стран мира, высказывают слова поддержки и солидарности с ней и с белорусским народом".После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html

https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576310851.html

Егор Панкратов А что она скушала на завтрак?)))))))) 26

Alex Smolov ""Она провела десять бесед лично и по телефону " Анекдот :)))))))) 26

26

франция

ирландия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, франция, ирландия, белоруссия, в мире