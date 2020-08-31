Тихановская пообщалась с семью европейскими лидерами
11:18 31.08.2020 (обновлено: 12:41 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран, сообщила в понедельник ее пресс-служба.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
"Она провела десять бесед лично и по телефону с министрами иностранных дел разных стран от Франции до Канады, семь бесед с лидерами - президентами и премьер-министрами - европейских стран от Ирландии до Польши, включая главу правительства Европейского союза Урсулу фон дер Ляйен", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте.
По данным пресс-службы, обсуждаются и пути выхода из политического кризиса в Белоруссии, "к Светлане обращаются руководители многих стран мира, высказывают слова поддержки и солидарности с ней и с белорусским народом".
"На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ: Лукашенко должен уйти, политзаключенные и задержанные должны быть освобождены, в стране должна быть восстановлена конституция 1994 года, должны быть подготовлены и проведены новые - честные и прозрачные - выборы", - говорится в сообщении.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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