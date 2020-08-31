https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576514967.html
Тихановская выступит на виртуальном заседании политкома ПАСЕ
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель Нацсобрания Белоруссии, как ожидается, выступят в ПАСЕ в рамках виртуального... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:16
2020-08-31T11:16
2020-08-31T11:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> и представитель Нацсобрания Белоруссии, как ожидается, выступят в ПАСЕ в рамках виртуального заседания комиссии по политическим вопросам и демократии, говорится в поступившей в распоряжении РИА Новости предварительной программе предстоящего 8 сентября мероприятия.Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совета Безопасности ООН</a> 4 сентября и <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_So" target="_blank">Парламентской ассамблеи Совета Европы</a> 8 сентября.В повестке дня политкома, в рамках открытой дискуссии по текущим темам, заявлена тема "Ситуация в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020". Ожидается, что перед собравшимися выступит глава ПАСЕ Рик Даемс, Тихановская и неназванный представитель Национального собрания Белоруссии. Выступление обозначено в разделе "обмен мнениями".Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.<a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
Alex Smolov
Точно, пошла по рукам :)
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
и представитель Нацсобрания Белоруссии, как ожидается, выступят в ПАСЕ в рамках виртуального заседания комиссии по политическим вопросам и демократии, говорится в поступившей в распоряжении РИА Новости предварительной программе предстоящего 8 сентября мероприятия.
Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН
4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы
8 сентября.
В повестке дня политкома, в рамках открытой дискуссии по текущим темам, заявлена тема "Ситуация в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020". Ожидается, что перед собравшимися выступит глава ПАСЕ Рик Даемс, Тихановская и неназванный представитель Национального собрания Белоруссии. Выступление обозначено в разделе "обмен мнениями".
Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.
Белоруссия
формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось.
Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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