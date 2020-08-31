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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576514967.html
Тихановская выступит на виртуальном заседании политкома ПАСЕ
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель Нацсобрания Белоруссии, как ожидается, выступят в ПАСЕ в рамках виртуального... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:16
2020-08-31T11:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> и представитель Нацсобрания Белоруссии, как ожидается, выступят в ПАСЕ в рамках виртуального заседания комиссии по политическим вопросам и демократии, говорится в поступившей в распоряжении РИА Новости предварительной программе предстоящего 8 сентября мероприятия.Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совета Безопасности ООН</a> 4 сентября и <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_So" target="_blank">Парламентской ассамблеи Совета Европы</a> 8 сентября.В повестке дня политкома, в рамках открытой дискуссии по текущим темам, заявлена тема "Ситуация в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020". Ожидается, что перед собравшимися выступит глава ПАСЕ Рик Даемс, Тихановская и неназванный представитель Национального собрания Белоруссии. Выступление обозначено в разделе "обмен мнениями".Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.<a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
Точно, пошла по рукам :)
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белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Тихановская выступит на виртуальном заседании политкома ПАСЕ

11:16 31.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель Нацсобрания Белоруссии, как ожидается, выступят в ПАСЕ в рамках виртуального заседания комиссии по политическим вопросам и демократии, говорится в поступившей в распоряжении РИА Новости предварительной программе предстоящего 8 сентября мероприятия.
Ранее пресс-служба Тихановской заявила, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
В повестке дня политкома, в рамках открытой дискуссии по текущим темам, заявлена тема "Ситуация в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020". Ожидается, что перед собравшимися выступит глава ПАСЕ Рик Даемс, Тихановская и неназванный представитель Национального собрания Белоруссии. Выступление обозначено в разделе "обмен мнениями".
Политком является одной из значимых комиссий Ассамблеи.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении Парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось.
Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
62000257
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Точно, пошла по рукам :)
31 августа, 11:19
ASAlex Smolov
570000
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