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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:42
2020-08-31T18:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
омон россии
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой. Путин отметил, что РФ исходит из того, что ситуация решится мирным путем, и если нарушения были с той или иной стороны, закон будет действовать для них одинаково. При этом пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщал, что Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии."Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576498508.html
Тихановская позор Белоруссии. Вечно несет всякую чушь. Постоянно путается в показаниях, с логикой проблемы. Своих мыслей нет, а бумажки пишут, видимо, разные люди...
739
А каких бы ты попугай хотела? Польских или американских, это не прокатит!
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белоруссия
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светлана тихановская, омон россии, владимир путин, белоруссия, в мире

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

10:42 31.08.2020 (обновлено: 18:45 31.08.2020)
154128
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой. Путин отметил, что РФ исходит из того, что ситуация решится мирным путем, и если нарушения были с той или иной стороны, закон будет действовать для них одинаково. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
"Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске
30 августа, 19:30Протесты в Белоруссии
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Обсудить 257
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОМОН РоссииВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тихановская позор Белоруссии. Вечно несет всякую чушь. Постоянно путается в показаниях, с логикой проблемы. Своих мыслей нет, а бумажки пишут, видимо, разные люди...
31 августа, 12:34
326max .
6501620367
А каких бы ты попугай хотела? Польских или американских, это не прокатит!
31 августа, 10:55
Александр Белый
5082322249
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