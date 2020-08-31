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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576511659.html
Тихановская: оппозиция готова обсудить участие посредников по Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова рассмотреть возможность посредничества международных... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:30
2020-08-31T12:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
польша
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что белорусская оппозиция готова рассмотреть возможность посредничества международных организаций для диалога с властями республики."Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.Ранее глава МИД РФ РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.На прошлой неделе Тихановская заявляла, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, и выразила мнение, что помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html
https://ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463182.html
Светочка, а что сегодня на обед, котлетки или борщик? Мы проголодались.
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польша
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, польша, белоруссия, украина, в мире

Тихановская: оппозиция готова обсудить участие посредников по Белоруссии

10:30 31.08.2020 (обновлено: 12:40 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова рассмотреть возможность посредничества международных организаций для диалога с властями республики.
"Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
Ранее глава МИД РФ РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
На прошлой неделе Тихановская заявляла, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, и выразила мнение, что помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровПольшаБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Светочка, а что сегодня на обед, котлетки или борщик? Мы проголодались.
31 августа, 10:33
Лаврентий Павлович
8110000
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