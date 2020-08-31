https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576511659.html
Тихановская: оппозиция готова обсудить участие посредников по Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова рассмотреть возможность посредничества международных... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:30
2020-08-31T10:30
2020-08-31T12:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
польша
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875096_0:0:3360:1890_1400x0_80_0_0_d31edacd4cd3d646e1556136c9440d7a.jpg
<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что белорусская оппозиция готова рассмотреть возможность посредничества международных организаций для диалога с властями республики."Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.Ранее глава МИД РФ РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.На прошлой неделе Тихановская заявляла, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, и выразила мнение, что помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html
https://ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463182.html
Лаврентий Павлович
Светочка, а что сегодня на обед, котлетки или борщик? Мы проголодались.
19
10
польша
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875096_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_b8f0519feb23136cd17ca5b75e6ef4e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, польша, белоруссия, украина, в мире
МИНСК, 31 авг - РИА Новости.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
заявила, что белорусская оппозиция готова рассмотреть возможность посредничества международных организаций для диалога с властями республики.
"Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.
Ранее глава МИД РФ РФ Сергей Лавров
, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине
в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии
, Польши
и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
На прошлой неделе Тихановская заявляла, что события в республике должны оставаться ее внутренним делом, и выразила мнение, что помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>