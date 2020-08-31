https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:10

2020-08-31T10:10

2020-08-31T11:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

совет безопасности оон

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209334_0:0:2831:1592_1400x0_80_0_0_2e8c20e18a9745871a9426380aa52c42.jpg

<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-служба баллотировавшейся в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановская</a> утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совета Безопасности ООН</a> 4 сентября и <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy" target="_blank">Парламентской ассамблеи Совета Европы</a> 8 сентября."Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза."На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю беларусского народа", - сообщила ее пресс-служба.По ее данным, во время международных встреч Тихановская подчеркивает, что протесты в защиту выбора граждан в Белоруссии носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса - переговоры. "Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом - это ответственность самих беларусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала. Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он в праве сделать это сам", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова экс-кандидата.Там также отмечается, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576504100.html

https://ria.ru/20200830/avtomat-1576500805.html

Александр Невский Ещё одна новоиспечённая Грета Тунберг, понеслось по всем шарашкиным конторам. Созданная пустышка на ровном месте, и раскрученная на короткое время для нужд Запада и США. 210

Лысый Кучерявый Чьи паспорта будет показывать? 151

61

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, совет безопасности оон, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире