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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576510646.html
Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:10
2020-08-31T11:01
протесты в белоруссии
светлана тихановская
совет безопасности оон
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-служба баллотировавшейся в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановская</a> утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совета Безопасности ООН</a> 4 сентября и <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy" target="_blank">Парламентской ассамблеи Совета Европы</a> 8 сентября."Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза."На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю беларусского народа", - сообщила ее пресс-служба.По ее данным, во время международных встреч Тихановская подчеркивает, что протесты в защиту выбора граждан в Белоруссии носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса - переговоры. "Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом - это ответственность самих беларусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала. Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он в праве сделать это сам", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова экс-кандидата.Там также отмечается, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576504100.html
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Ещё одна новоиспечённая Грета Тунберг, понеслось по всем шарашкиным конторам. Созданная пустышка на ровном месте, и раскрученная на короткое время для нужд Запада и США.
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60
светлана тихановская, совет безопасности оон, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН

10:10 31.08.2020 (обновлено: 11:01 31.08.2020)
22705
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановская утверждает, что политик планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
"Уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.
"На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю беларусского народа", - сообщила ее пресс-служба.
По ее данным, во время международных встреч Тихановская подчеркивает, что протесты в защиту выбора граждан в Белоруссии носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса - переговоры. "Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом - это ответственность самих беларусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала. Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он в праве сделать это сам", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова экс-кандидата.
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Там также отмечается, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСовет Безопасности ООНБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Ещё одна новоиспечённая Грета Тунберг, понеслось по всем шарашкиным конторам. Созданная пустышка на ровном месте, и раскрученная на короткое время для нужд Запада и США.
31 августа, 10:19
Александр Невский
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Чьи паспорта будет показывать?
31 августа, 10:18
ЛКЛысый Кучерявый
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