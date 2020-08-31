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https://ria.ru/20200831/telemeditsina-1576517470.html
Ученые доказали эффективность телемедицины при сердечных заболеваниях
Результаты исследования американских ученых показали, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включенными в программу телемониторинга, проблемы со РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:00
2020-08-31T12:00
риа наука
здоровье
сша
медицина
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Результаты исследования американских ученых показали, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включенными в программу телемониторинга, проблемы со здоровьем и тяжелые случаи возникали вдвое реже, чем у тех, кто продолжал просто планово посещать врачей. Работа <a href="http://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15492" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Hypertension.Исследование проводили в рамках тестирования системы медицинского телемониторинга HealthPartners в 16 клиниках штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMinnesota/" target="_blank" data-auto="true">Миннесота</a>. 450 участников с неконтролируемым высоким кровяным давлением были случайным образом разделены на две группы. Первая группа — 222 пациента — в течение пяти лет получали плановую первичную медицинскую помощь. Пациенты из второй группы — 228 человек — между плановыми визитами к врачу регулярно измеряли дома кровяное давление и отправляли результаты в электронном виде фармацевту, который оперативно вносил корректировки в лечение и давал рекомендации по изменению образа жизни.Через 6, 12, 18 месяцев и 5 лет ученые собрали статистику таких событий, как сердечные приступы, инсульты и инфаркты, установка коронарных стентов, госпитализация или смерть, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Параллельно учитывали затраты на лечение в обеих группах.Результаты показали, что у пациентов из второй группы вероятность хотя бы одного из серьезных сердечно-сосудистых событий составила 5,3 процента, что почти вдвое ниже по сравнению 10,4 процента в группе плановой медицинской помощи.В группе дистанционного мониторинга за время наблюдений у десяти пациентов произошли 15 серьезных сердечно-сосудистых событий: пять нефатальных сердечных приступов, четыре нефатальных инсульта, пять госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и одна смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, а также было установлено два стента.В группе плановой медицинской помощи у 19 пациентов было 26 серьезных событий: 11 нефатальных сердечных приступов, 12 нефатальных инсультов, три госпитализации с сердечной недостаточностью, им было установлено десять стентов."Мониторинг артериального давления на дому между визитами в клинику показал, что дистанционные мероприятия, проводимые медицинской бригадой, способствуют снижения давления эффективнее, чем обычный подход, — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова руководителя исследования Карен Марголис (Karen Margolis), исполнительного директора института HealthPartners. — Мы были удивлены, что данные о серьезных сердечно-сосудистых событиях так убедительно указывают на преимущества дистанционного мониторинга".По словам исследователей, пациенты, которых обслуживали дистанционно, были очень довольны. Им понравились профессиональная поддержка, быстрая обратная связь и корректировка лечения, а также наличие медработника, перед которым они постоянно отчитывались о своих результатах.Кроме того, авторы отмечают, что благодаря предотвращению серьезных сердечно-сосудистых событий в течение пяти лет, удалось сэкономить значительные средства — около 1900 долларов на пациента, что превысило затраты на дистанционное наблюдение.Основываясь на этих выводах, ученые рекомендуют шире внедрять модели дистанционного мониторинга, что позволит снизить количество серьезных сердечно-сосудистых событий и расходов на здравоохранение.Авторы планируют продолжить свои наблюдения, чтобы измерить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение более длительного периода.
https://ria.ru/20200623/1573365688.html
https://ria.ru/20200519/1571639768.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье, сша, медицина

Ученые доказали эффективность телемедицины при сердечных заболеваниях

12:00 31.08.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякАппаратура в медицинском кабинете
Аппаратура в медицинском кабинете
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Результаты исследования американских ученых показали, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включенными в программу телемониторинга, проблемы со здоровьем и тяжелые случаи возникали вдвое реже, чем у тех, кто продолжал просто планово посещать врачей. Работа опубликована в журнале Hypertension.
Исследование проводили в рамках тестирования системы медицинского телемониторинга HealthPartners в 16 клиниках штата Миннесота. 450 участников с неконтролируемым высоким кровяным давлением были случайным образом разделены на две группы. Первая группа — 222 пациента — в течение пяти лет получали плановую первичную медицинскую помощь.
Пациенты из второй группы — 228 человек — между плановыми визитами к врачу регулярно измеряли дома кровяное давление и отправляли результаты в электронном виде фармацевту, который оперативно вносил корректировки в лечение и давал рекомендации по изменению образа жизни.
Через 6, 12, 18 месяцев и 5 лет ученые собрали статистику таких событий, как сердечные приступы, инсульты и инфаркты, установка коронарных стентов, госпитализация или смерть, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Параллельно учитывали затраты на лечение в обеих группах.
Результаты показали, что у пациентов из второй группы вероятность хотя бы одного из серьезных сердечно-сосудистых событий составила 5,3 процента, что почти вдвое ниже по сравнению 10,4 процента в группе плановой медицинской помощи.
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В группе дистанционного мониторинга за время наблюдений у десяти пациентов произошли 15 серьезных сердечно-сосудистых событий: пять нефатальных сердечных приступов, четыре нефатальных инсульта, пять госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и одна смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, а также было установлено два стента.
В группе плановой медицинской помощи у 19 пациентов было 26 серьезных событий: 11 нефатальных сердечных приступов, 12 нефатальных инсультов, три госпитализации с сердечной недостаточностью, им было установлено десять стентов.
"Мониторинг артериального давления на дому между визитами в клинику показал, что дистанционные мероприятия, проводимые медицинской бригадой, способствуют снижения давления эффективнее, чем обычный подход, — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова руководителя исследования Карен Марголис (Karen Margolis), исполнительного директора института HealthPartners. — Мы были удивлены, что данные о серьезных сердечно-сосудистых событиях так убедительно указывают на преимущества дистанционного мониторинга".
По словам исследователей, пациенты, которых обслуживали дистанционно, были очень довольны. Им понравились профессиональная поддержка, быстрая обратная связь и корректировка лечения, а также наличие медработника, перед которым они постоянно отчитывались о своих результатах.
Кроме того, авторы отмечают, что благодаря предотвращению серьезных сердечно-сосудистых событий в течение пяти лет, удалось сэкономить значительные средства — около 1900 долларов на пациента, что превысило затраты на дистанционное наблюдение.
Основываясь на этих выводах, ученые рекомендуют шире внедрять модели дистанционного мониторинга, что позволит снизить количество серьезных сердечно-сосудистых событий и расходов на здравоохранение.
Авторы планируют продолжить свои наблюдения, чтобы измерить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение более длительного периода.
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РИА НаукаЗдоровьеСШАМедицина
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