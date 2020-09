https://ria.ru/20200831/tekhnoparki-1576548946.html

Детские технопарки Москвы готовы к новому учебному году

Уже совсем близко 1 сентября - важная для всех школьников дата. Принять отдохнувших ребят готовятся не только школы, но и детские технопарки Москвы, которые в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:47

2020-08-31T19:47

2020-08-31T19:47

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576548132_0:97:960:637_1400x0_80_0_0_3f5dbd4d68deefacab1cdd15fa426fd9.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Уже совсем близко 1 сентября - важная для всех школьников дата. Принять отдохнувших ребят готовятся не только школы, но и детские технопарки Москвы, которые в последнее время активно проводят Дни открытых дверей. На одном из таких мероприятий, которое состоялось в детском технопарке МФЮА "Наукоград", побывал корреспондент РИА Новости.В "Наукограде" школьники и их родители смогли окунуться в удивительный мир, где подрастающие москвичи осваивают профессии будущего и знакомятся с самыми актуальными направлениями в области современных технологий. Так, свои возможности гостям продемонстрировали оснащенные самым современным оборудованием лаборатории архитектуры, промышленного и графического дизайна, робототехники, а также программирования и виртуальной реальности. Понятно, что развитие технологий будущего стало возможным благодаря достижениям технических гениев прошлого. Наглядно убедиться в этом юные посетители технопарка смогли в уникальном музее развития науки и техники XVIII-XX веков. Здесь они познакомились с устройствами, которые помогали нашим предкам в повседневной жизни до появления электричества, увидели фонограф Эдисона, модель парового двигателя, астролябию, морской хронометр, арифмометр и множество других изобретений человеческого ума. Также ребята смогли сделать селфи в кабине спроектированного в СССР самолета ЯК-40, где сейчас оборудован современный тренажер полетов. На нем слушатели "Наукограда", мечтающие освоить профессию пилота, отрабатывают команды диспетчера и знакомятся с принципами управления. Еще одна отличительная особенность и гордость технопарка – "Виртусфера". Это тренажер виртуальной реальности в виде гигантского шара, находясь в котором ребенок может побродить по космическим ландшафтам и полностью ощутить себя во внеземном пространстве.Город — детямВместе с ребятами лаборатории и мастер-классы технопарка посетили руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a> и председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a>, член постоянного депутатского объединения "Моя Москва", депутат Валерий Головченко.Фурсин напомнил, что с 2016 года, когда под эгидой департамента начали создаваться детские технопарки, их посетили более 250 тысяч школьников и студентов колледжей. Из них порядка 12,5 тысяч принял "Наукоград"."Совсем скоро в детских технопарках Москвы начнется новый учебный год, и в рамках Дней открытых дверей все желающие смогли убедиться, что эти площадки – настоящая концентрация новейших технологий, лучших наставников и самых современных форматов подготовки детей к будущей профессии", - отметил Фурсин, выступая перед гостями мероприятия.Он рассказал, что к 18 уже действующим детским технопаркам столицы вскоре присоединится еще один, который откроется на базе Российского государственного социального университета. Его особенностью будет специализация на креативных индустриях: моде, дизайне и сфере ИТ."Сегодня это очень важное направление – поддержка городом креативных индустрий. Как и в любой отрасли, здесь большая потребность в талантах, в творческом развитии, в чём и призван помочь новый детский технопарк", - пояснил Фурсин. Он выразил надежду, что в следующем году открытия продолжатся. При этом важно "не повторяться" - новые детские технопарки должны занимать ту нишу, которая ранее не была представлена в городе."Надо, чтобы у маленького москвича была возможность получить знания в любых компетенциях. При этом важно, чтобы полученные в технопарках знания могли в дальнейшем пригодиться ребятам, кем бы они ни стали. Также немаловажно, чтобы эти знания затем можно было монетизировать", - подчеркнул глава департамента.В свою очередь, депутат Мосгордумы отметил, что подобные "Наукограду" детские технопарки должны быть созданы во всех без исключения округах столицы. "Со своей стороны, как представитель законотворческой ветви власти, я буду убеждать коллег-депутатов поддерживать эти инициативы и уже на ближайшем рассмотрении бюджета буду настаивать на выделении дополнительных средств на развитие технопарков", - заверил <a href="http://ria.ru/person_galina-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Головченко</a>.Главная цель — выявить талантыКасаясь роли детских технопарков в системе дополнительного образования, глава ДПИР подчеркнул, что их главной задачей является выявление способностей ребенка, его предрасположенности к тем или иным знаниям. Он призвал детей и их родителей не ограничиваться чем-то одним, а испытать самые разные специальности."В мире сейчас огромная конкуренция, и чтобы стать великими программистами, учеными, инженерами нужно найти в себе ту самую изюминку, тот бриллиант, который есть у каждого. И технопарки, дающие возможность попробовать себя во множестве профессий, как раз и помогут выявить эти таланты", - сказал глава департамента.Он напомнил, что многие вузы сегодня дают дополнительные баллы к ЕГЭ для выпускников технопарков, что является серьезным стимулом для детей и их родителей к участию в этом проекте.Высокую заинтересованность вузов в работе детских технопарков подтвердил и ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин.По его мнению, технопарки должны стать союзом науки, производства и творчества, а их главная задача – отыскивать и развивать таланты."Не бывает бесталанных детей, бывают ленивые родители. Поэтому наша задача - разглядеть в детях этот талант, увидеть в каждом ребенке то прекрасное, что вложил в него бог", - заключил ректор. Много нового и интересногоС сентября в образовательное "меню" детских технопарков к уже проверенным и полюбившимся школьникам программам будут добавлены новые интересные курсы.Так, уже упомянутый "Наукоград" предлагает самым креативным ребятам курс "Pro-искусство" – захватывающая история искусств с подробным разбором современных техник, изучением базовых основ академического рисунка и живописи. Будущих инженеров и архитекторов заинтересует курс про технологии информационного моделирования – BIM (Building Information Modeling). Учащиеся познакомятся с построением виртуальных моделей домов и других сооружений в цифровом виде, что в наши дни приобретает все большую популярность.Междисциплинарным навыкам, которые крайне важны в современном мире, посвящены курсы "Искусство презентаций" и "Управление жизненным циклом производства". На них школьники научатся основам разработки проектов, курсовых, дипломов или других отчетных документов, как их презентовать на уровне крупнейших компаний. Также школьники обучатся ораторскому искусству, что позволит достичь отличного результата при защите проекта, повысить уровень коммуникабельности в школе, университете или на работе. Детский IT-технопарк "Байтик" в <a href="http://ria.ru/location_Troick/" target="_blank" data-auto="true">Троицке</a> приготовил для младших школьников полное погружение в "Мир IT" в рамках целых трех курсов – "Старт", техническое направление и творческое направление. Также здесь появятся "Школа цифровых технологий", "Школа начинающего программиста" и "Школа начинающего инженера". А к программированию на языках Python, Pascal и C++ добавится язык Go. Кроме того, в этом сугубо ИТ-технопарке начнется, казалось бы, очень неожиданный курс – "Дизайн интерьера". Вести его будет сама руководитель технопарка – Мария Григоренко, лауреат троицкой премии "Человек года" в номинации "Образование".Среди новинок детского технопарка "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана" - курсы по искусственному интеллекту, геймдизайну, разработке VR/AR приложений и компьютерной грамотности для самых маленьких. Детский технопарк "На Зорге", специализацией которого является дизайн во всех проявлениях, добавил в свою программу курс "Белошвейка" по технологии моды для младших школьников. А подросткам предлагается выйти за пределы и ощутить полную свободу творчества на курсе "Искусство экспериментов". А детские технопарки "Москва" и "Мосгормаш" приглашают школьников подготовиться к соревнованиям по продвижению научных и технологических профессий - First LEGO Explor (6-9 лет) и First LEGO Challenge (10-16 лет).Подробности обо всех программах можно найти на сайтах и в соцсетях детских технопарков.

https://ria.ru/20200828/tekhnoparki-1576452007.html

https://ria.ru/20171111/1508625517.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва