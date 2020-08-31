https://ria.ru/20200831/svidetel-1576535717.html

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

Свидетель Андрей Гаев заявил на допросе, что актер Михаил Ефремов после смертельной аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:49

2020-08-31T15:49

2020-08-31T16:14

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Свидетель Андрей Гаев заявил на допросе, что актер <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov">Михаил Ефремов</a> после смертельной аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>.По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец "разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья"."Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов", — рассказал Гаев.Можно ли верить свидетелюОн отметил, что знаком с Кобцом с детства, также они вместе воевали в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбассе</a>."Он не какой-то слепой алкоголик, каким его выставил адвокат в очках (представитель потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank">Александр Добровинский</a>. — Прим. ред.), он боец", — добавил свидетель.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kobec/" target="_blank" data-auto="true">Кобец</a> в суде утверждал, что Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины. При этом выяснилось, что свидетель слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три. Кобец заявил, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек.В суде также выступил второй свидетель защиты Теван Бадасян. Он рассказал, что видел как "высокий мужчина в бейсболке" садился на заднее сиденье автомобиля Ефремова."Последнее желание"Сам Ефремов попросил суд выполнить его "последнее желание".Артист заявил, что был "приговорен к казни" уже на следующий день после ДТП. При этом Ефремов отметил, что никогда не садился за руль, будучи пьяным.Он попросил суд принять ходатайство об экспертизе, которая, по его мнению, поможет установить, кто на самом деле был за рулем в момент аварии."Прошу вас, выполните мое последние желание: сделайте экспертизу в машине", — цитирует актера телеканал <a href="https://ren.tv/news/kriminal/742231-efremov-zaiavil-chto-ego-prigovorili-k-kazni-i-nazval-poslednee-zhelanie" target="_blank">РЕН ТВ.</a>"Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/efremov-1576499483.html

https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/efremov-1576350854.html

Владимир Мишин Свидетеля надо судить по всей строгости закона за дачу ложных показаний. 60

Николай Баженов А и второй свидетель не думает, что попадает под суд за лжесвидетельствование? Ефремов САМ признал вину в первые минуты после аварии, на подушке безопасности его биологические следы... У меня вопрос: Что ищет суд? 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия