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Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
В США сейчас проходит уникальный эксперимент, а в роли подопытных кроликов и хомячков выступают все американские избиратели. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:00
2020-08-31T08:00
дональд трамп
джо байден
сша
авторы
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В США сейчас проходит уникальный эксперимент, а в роли подопытных кроликов и хомячков выступают все американские избиратели.Суть эксперимента: избирателям дают две версии политической реальности. Согласно официальной версии, которую американцам предлагают журналисты мейнстримных СМИ, политики Демократической партии, голливудские звезды, а также спортивные кумиры NBA, в США идут мирные протесты против полицейского насилия и не менее мирная борьба против расизма и за социальную справедливость. Согласно реальной версии, которую могут наблюдать американцы, не берущие всю свою информацию из СМИ и не полностью доверяющие актерам и баскетболистам-миллионерам, в США сейчас происходят массовые беспорядки, где "борцы за социальную справедливость" сжигают магазины, избивают прохожих, а мэры и губернаторы, представляющие Демократическую партию, требуют от полиции не вмешиваться. Апофеозом расхождения этих двух версий реальности <a href="https://www.foxnews.com/media/cnn-panned-for-on-air-graphic-reading-fiery-but-mostly-peaceful-protest-in-front-of-kenosha-fire" target="_blank">стал сюжет </a>американского телеканала CNN, в котором корреспондент стоял на фоне горящего здания, а на экране красовалась надпись: "Пламенный, но в основном мирный протест".Логика Демократической партии в данном случае выглядит следующим образом: требовать от полиции вмешаться и разогнать участников массовых акций вандализма и разграбления магазинов нельзя, потому что "мирные протестующие" — один из главных политических активов Демпартии. Во-вторых, сами "акции протеста" нужны для того, чтобы избирателям Трампа было боязно за него голосовать под страхом будущего физического насилия. Более того, Демократическая партия и особенно ее радикальное (и наиболее активное в медиа) крыло полностью вписались в стратегию обвинения Трампа и американских полицейских в системном расизме, а значит, поддерживать полицию им ни при каких обстоятельствах нельзя: сам Байден будет выглядеть глупо, мэры и губернаторы, которые уже урезали бюджеты или даже почти распустили местные полицейские департаменты, будут выглядеть еще глупее. В конце концов, под контролем штаба Байдена находится мощнейшая медийная машина на планете (и те же самые люди, которые придумали термин "мирные протестующие" для того, чтобы описывать вооруженных неонацистов на киевском майдане). Она справилась со своей задачей в плане убеждения украинского общества и тем более имеет хорошие шансы справиться с аналогичной задачей на своем родном инфополе.Именно этим объясняется, с одной стороны, абсолютно формальный подход к осуждению насилия в отношении владельцев и сотрудников магазинов, пиццерий и бензоколонок, чье имущество уничтожают при полном попустительстве местных властей, а с другой — полная и глубоко эмоциональная поддержка самих "мирных протестов" со стороны официальных лиц кампании Байдена. С их точки зрения тот, кто контролирует телевизор и социальные сети, может себе позволить любое издевательство над реальностью и здравым смыслом.Может показаться, что это очень циничная оценка (тем более когда ее выдает "российская пропаганда"), но даже некоторые американские журналисты, которые искренне ненавидят Трампа, высказывают аналогичные суждения:"Демократические лидеры, от почти невидимого мэра Кеноши (города, ставшего местом уличных боев и массовых беспорядков с человеческими жертвами. — Прим. авт.) до тех, кто участвует в президентских выборах, не хотят очернять правое дело, усиливать нападки республиканцев или вызвать гнев своей прогрессивной (электоральной) базы (сенатор Крис Мерфи из Коннектикута удалил твит, в котором говорилось, что и расстрел (афроамериканца) Блейка (полицейским), и беспорядки были ошибочными, после того, как комментаторы обвинили его в том, что он уравнял их). Таким образом, демократы продолжают сглаживать реакцию на насилие и надеются, что оно утихнет, даже несмотря на то, что оно продолжалось в течение всего лета. &lt;...&gt; За некоторыми исключениями, СМИ неохотно освещали летние беспорядки и одновременный всплеск насилия. The New York Times неделями игнорировала или <a href="https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/how-biden-loses/615835/" target="_blank">преуменьшала</a> значение этой темы".Сейчас у американского истеблишмента, который по большому счету сделал ставку на то, что силовое крыло Демократической партии сможет запугать избирателей Трампа методами, опробованными "Правым сектором"* и аналогичными организациями на Украине, а полная медийная поддержка позволит самим демократам сохранить респектабельность, возникла проблема. Эксперимент по созданию медийной реальности, способной победить настоящую, приближается к негативному результату для тех, кто верит во всесилие медийной пропаганды и уличного насилия.Как <a href="https://www.axios.com/democrats-protests-trump-biden-kenosha-74457d1c-e87b-47c1-b777-21c686e245c9.html" target="_blank">сообщает</a> новостной портал Axios, "близкие к Джо Байдену демократы все больше опасаются, что грабежи и насилие в городах могут помочь президенту Трампу, особенно среди немногих нерешительных или колеблющихся американцев. Почему это важно: это масштабная история, которая помогает объяснить состояние (избирательной) гонки, в то время как некоторые демократы паникуют из-за того, что Трамп может победить".Даже в условиях, когда многие сторонники Трампа отказываются общаться с сотрудниками социологических служб или правдиво отвечать на вопросы социологов из-за страха деанонимизации, последующих проблем на работе или угрозы насилия в свой адрес, фокус-группы и опросы в ключевых штатах показывают, что количество его симпатизантов растет. И именно это вызывает ту самую "панику", на которую жалуются мейнстримные журналисты.Хотя мейнстримные прогнозы и математические модели социологов, предрекавших победу Хиллари Клинтон в 2016 году, единодушно же предсказывают победу Джо Байдена, создается ощущение, что ставка на силовое устрашение общества и медийные манипуляции может обернуться для демократов очередным неприятным сюрпризом.Возможно, оторвавшимся от реальности "на земле" журналистам и экспертам трудно поверить в то, что каждый сожженный магазинчик или семейное кафе — это мощная рекламная акция в поддержку Трампа. А когда погромщики целенаправленно уничтожают бизнесы, принадлежащие этническим меньшинствам, то убедить избирателей в том, что вандалы на самом деле мирно борются за социальную справедливость и против "белого расизма", не сможет даже CNN вместе со всеми звездами NBA на подтанцовке.Владелец уничтоженного ресторана вьетнамской кухни в Миннеаполисе Юм Нгуен поделился <a href="https://andrewsullivan.substack.com/p/the-trap-the-democrats-walked-right" target="_blank">своими эмоциями</a> с журналистами:"Наблюдать, как мародеры разоряют наш семейный ресторан, так душераздирающе. Они делают это, смеясь и ухмыляясь. Не буду лгать, сегодня я чуть не застрелил человека. Он бросил этот ***** камень в мою семейную фотографию и посмотрел прямо на меня. Я сказал: "*****…" Слезы сразу же покатились по моему лицу. Я просто не могу больше..."Можно позавидовать сдержанности владельца ресторана, который, вероятно, понимал, что застрелить погромщика в Миннеаполисе — то есть в городе и штате, который контролируют политики Демократической партии — это означает посадить себя самого в тюрьму без какой-либо надежды на справедливое правосудие. Но можно не сомневаться, что каждый раз, когда происходит нечто подобное, в определенном сегменте американского общества растет готовность как минимум проголосовать за Трампа, а если этого окажется недостаточно, — то отстаивать свое право на жизнь и собственность с оружием в руках уже на улицах Вашингтона.Из всей этой истории стоит сделать два важных вывода. Первый: медиа — не всесильны, и бесконечные попытки натянуть медийную пропаганду на глобус реальности приводят не к изменению реальности, а к тому, что доверие к медийному нарративу рвется в лоскуты. И второй, гораздо более важный: если американские элиты выясняют отношения между собой с применением вооруженных погромщиков, терроризирующих рядовых граждан и сжигающих целые кварталы (при полном попустительстве властей и части силовиков), то перед нами уже не мировой гегемон, а банальный "бантустан", у которого, к сожалению, все еще есть ядерное оружие и контроль над ключевыми элементами мировой финансовой системы.И это — уже довольно тревожная конфигурация, если смотреть на нее с точки зрения тех рисков, которые США представляют для всего остального мира.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/tramp-1576438581.html
https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html
https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html
https://ria.ru/20200812/1575657728.html
Это вы про попытки медиа-оппозиции представить тысячную акцию в Хабаровске в качестве революции?
192
Если при прочтении этой заметки отказаться от советского клише "зато у них негров притесняют" и попытаться все же ознакомиться с ней беспристрастно, то вот этот пассаж кажется правильным: "медиа— не всесильны, и бесконечные попытки натянуть медийную пропаганду на глобус реальности приводят не к изменению реальности, а к тому, что доверие к медийному нарративу рвется в лоскуты". Но он (этот пассаж) также верен и по отношению к российской внутренней пропаганде))))
191
36
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, авторы

Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось

08:00 31.08.2020
122795
© AP Photo / Matt YorkПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© AP Photo / Matt York
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
В США сейчас проходит уникальный эксперимент, а в роли подопытных кроликов и хомячков выступают все американские избиратели.
Суть эксперимента: избирателям дают две версии политической реальности. Согласно официальной версии, которую американцам предлагают журналисты мейнстримных СМИ, политики Демократической партии, голливудские звезды, а также спортивные кумиры NBA, в США идут мирные протесты против полицейского насилия и не менее мирная борьба против расизма и за социальную справедливость. Согласно реальной версии, которую могут наблюдать американцы, не берущие всю свою информацию из СМИ и не полностью доверяющие актерам и баскетболистам-миллионерам, в США сейчас происходят массовые беспорядки, где "борцы за социальную справедливость" сжигают магазины, избивают прохожих, а мэры и губернаторы, представляющие Демократическую партию, требуют от полиции не вмешиваться. Апофеозом расхождения этих двух версий реальности стал сюжет американского телеканала CNN, в котором корреспондент стоял на фоне горящего здания, а на экране красовалась надпись: "Пламенный, но в основном мирный протест".
Логика Демократической партии в данном случае выглядит следующим образом: требовать от полиции вмешаться и разогнать участников массовых акций вандализма и разграбления магазинов нельзя, потому что "мирные протестующие" — один из главных политических активов Демпартии. Во-вторых, сами "акции протеста" нужны для того, чтобы избирателям Трампа было боязно за него голосовать под страхом будущего физического насилия. Более того, Демократическая партия и особенно ее радикальное (и наиболее активное в медиа) крыло полностью вписались в стратегию обвинения Трампа и американских полицейских в системном расизме, а значит, поддерживать полицию им ни при каких обстоятельствах нельзя: сам Байден будет выглядеть глупо, мэры и губернаторы, которые уже урезали бюджеты или даже почти распустили местные полицейские департаменты, будут выглядеть еще глупее. В конце концов, под контролем штаба Байдена находится мощнейшая медийная машина на планете (и те же самые люди, которые придумали термин "мирные протестующие" для того, чтобы описывать вооруженных неонацистов на киевском майдане). Она справилась со своей задачей в плане убеждения украинского общества и тем более имеет хорошие шансы справиться с аналогичной задачей на своем родном инфополе.
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"Стреляли на глазах у детей". Почему бунтует очередной американский город
Именно этим объясняется, с одной стороны, абсолютно формальный подход к осуждению насилия в отношении владельцев и сотрудников магазинов, пиццерий и бензоколонок, чье имущество уничтожают при полном попустительстве местных властей, а с другой — полная и глубоко эмоциональная поддержка самих "мирных протестов" со стороны официальных лиц кампании Байдена. С их точки зрения тот, кто контролирует телевизор и социальные сети, может себе позволить любое издевательство над реальностью и здравым смыслом.
Может показаться, что это очень циничная оценка (тем более когда ее выдает "российская пропаганда"), но даже некоторые американские журналисты, которые искренне ненавидят Трампа, высказывают аналогичные суждения:
"Демократические лидеры, от почти невидимого мэра Кеноши (города, ставшего местом уличных боев и массовых беспорядков с человеческими жертвами. — Прим. авт.) до тех, кто участвует в президентских выборах, не хотят очернять правое дело, усиливать нападки республиканцев или вызвать гнев своей прогрессивной (электоральной) базы (сенатор Крис Мерфи из Коннектикута удалил твит, в котором говорилось, что и расстрел (афроамериканца) Блейка (полицейским), и беспорядки были ошибочными, после того, как комментаторы обвинили его в том, что он уравнял их). Таким образом, демократы продолжают сглаживать реакцию на насилие и надеются, что оно утихнет, даже несмотря на то, что оно продолжалось в течение всего лета. <...> За некоторыми исключениями, СМИ неохотно освещали летние беспорядки и одновременный всплеск насилия. The New York Times неделями игнорировала или преуменьшала значение этой темы".
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 15:25Акценты
Может победить назло: СМИ раскрыли "величайший трюк" Трампа на выборахДемократы и либералы его ненавидят, обвиняют в смертях американцев от COVID-19 и расизме, повлекшем подъем #BlackLivesMatter, в крупнейшем за всю историю падении экономики США и остальных грехах. Но у Дональда Трампа есть козыри в рукаве.
Сейчас у американского истеблишмента, который по большому счету сделал ставку на то, что силовое крыло Демократической партии сможет запугать избирателей Трампа методами, опробованными "Правым сектором"* и аналогичными организациями на Украине, а полная медийная поддержка позволит самим демократам сохранить респектабельность, возникла проблема. Эксперимент по созданию медийной реальности, способной победить настоящую, приближается к негативному результату для тех, кто верит во всесилие медийной пропаганды и уличного насилия.
Как сообщает новостной портал Axios, "близкие к Джо Байдену демократы все больше опасаются, что грабежи и насилие в городах могут помочь президенту Трампу, особенно среди немногих нерешительных или колеблющихся американцев. Почему это важно: это масштабная история, которая помогает объяснить состояние (избирательной) гонки, в то время как некоторые демократы паникуют из-за того, что Трамп может победить".
Даже в условиях, когда многие сторонники Трампа отказываются общаться с сотрудниками социологических служб или правдиво отвечать на вопросы социологов из-за страха деанонимизации, последующих проблем на работе или угрозы насилия в свой адрес, фокус-группы и опросы в ключевых штатах показывают, что количество его симпатизантов растет. И именно это вызывает ту самую "панику", на которую жалуются мейнстримные журналисты.
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Хотя мейнстримные прогнозы и математические модели социологов, предрекавших победу Хиллари Клинтон в 2016 году, единодушно же предсказывают победу Джо Байдена, создается ощущение, что ставка на силовое устрашение общества и медийные манипуляции может обернуться для демократов очередным неприятным сюрпризом.
Возможно, оторвавшимся от реальности "на земле" журналистам и экспертам трудно поверить в то, что каждый сожженный магазинчик или семейное кафе — это мощная рекламная акция в поддержку Трампа. А когда погромщики целенаправленно уничтожают бизнесы, принадлежащие этническим меньшинствам, то убедить избирателей в том, что вандалы на самом деле мирно борются за социальную справедливость и против "белого расизма", не сможет даже CNN вместе со всеми звездами NBA на подтанцовке.
Владелец уничтоженного ресторана вьетнамской кухни в Миннеаполисе Юм Нгуен поделился своими эмоциями с журналистами:
"Наблюдать, как мародеры разоряют наш семейный ресторан, так душераздирающе. Они делают это, смеясь и ухмыляясь. Не буду лгать, сегодня я чуть не застрелил человека. Он бросил этот ***** камень в мою семейную фотографию и посмотрел прямо на меня. Я сказал: "*****…" Слезы сразу же покатились по моему лицу. Я просто не могу больше..."
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Можно позавидовать сдержанности владельца ресторана, который, вероятно, понимал, что застрелить погромщика в Миннеаполисе — то есть в городе и штате, который контролируют политики Демократической партии — это означает посадить себя самого в тюрьму без какой-либо надежды на справедливое правосудие. Но можно не сомневаться, что каждый раз, когда происходит нечто подобное, в определенном сегменте американского общества растет готовность как минимум проголосовать за Трампа, а если этого окажется недостаточно, — то отстаивать свое право на жизнь и собственность с оружием в руках уже на улицах Вашингтона.
Из всей этой истории стоит сделать два важных вывода. Первый: медиа — не всесильны, и бесконечные попытки натянуть медийную пропаганду на глобус реальности приводят не к изменению реальности, а к тому, что доверие к медийному нарративу рвется в лоскуты. И второй, гораздо более важный: если американские элиты выясняют отношения между собой с применением вооруженных погромщиков, терроризирующих рядовых граждан и сжигающих целые кварталы (при полном попустительстве властей и части силовиков), то перед нами уже не мировой гегемон, а банальный "бантустан", у которого, к сожалению, все еще есть ядерное оружие и контроль над ключевыми элементами мировой финансовой системы.
И это — уже довольно тревожная конфигурация, если смотреть на нее с точки зрения тех рисков, которые США представляют для всего остального мира.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Обсудить 36
Дональд ТрампДжо БайденСШААвторы
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Это вы про попытки медиа-оппозиции представить тысячную акцию в Хабаровске в качестве революции?
31 августа, 08:40
Илья А.
1571501017
Если при прочтении этой заметки отказаться от советского клише "зато у них негров притесняют" и попытаться все же ознакомиться с ней беспристрастно, то вот этот пассаж кажется правильным: "медиа— не всесильны, и бесконечные попытки натянуть медийную пропаганду на глобус реальности приводят не к изменению реальности, а к тому, что доверие к медийному нарративу рвется в лоскуты". Но он (этот пассаж) также верен и по отношению к российской внутренней пропаганде))))
31 августа, 08:36
Дима Поварешкин
344015147
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