В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
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Здание посольства Словакии в Москве
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов было ожидаемым, но Братислава не считает его адекватным ответом, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок.
Ранее МИД РФ сообщил, что в понедельник в дипведомство был вызван посол Словакии в Москве Петер Припутен, которому был заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии. Послу также было объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из РФ трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве.
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"Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии. Я подчеркиваю, что Словакия направляет на дипломатические посты (в РФ) таких дипломатов, исключительной задачей которых является забота о развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Россией", - сказано в заявлении министра, опубликованном МИД.
В начале августа Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.
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