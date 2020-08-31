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https://ria.ru/20200831/slovakiya-1576541049.html
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов было ожидаемым, но Братислава не считает его адекватным ответом, заявил глава МИД Словакии Иван... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:11
2020-08-31T17:11
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
словакия
в мире
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<strong>ПРАГА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Решение <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД РФ</a> об ответной высылке трех словацких дипломатов было ожидаемым, но Братислава не считает его адекватным ответом, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок.Ранее МИД РФ сообщил, что в понедельник в дипведомство был вызван посол Словакии в Москве Петер Припутен, которому был заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии. Послу также было объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из РФ трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве."Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии. Я подчеркиваю, что Словакия направляет на дипломатические посты (в РФ) таких дипломатов, исключительной задачей которых является забота о развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Россией", - сказано в заявлении министра, опубликованном МИД.В начале августа Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>.
https://ria.ru/20200811/1575644189.html
https://ria.ru/20200811/1575636767.html
6
словакия
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Новости
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60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире

В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов

17:11 31.08.2020
2214
© Фото : Посольство Словакии в России/FacebookЗдание посольства Словакии в Москве
Здание посольства Словакии в Москве
© Фото : Посольство Словакии в России/Facebook
Здание посольства Словакии в Москве
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов было ожидаемым, но Братислава не считает его адекватным ответом, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок.
Ранее МИД РФ сообщил, что в понедельник в дипведомство был вызван посол Словакии в Москве Петер Припутен, которому был заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии. Послу также было объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из РФ трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве.
Вид на Братиславу
11 августа, 14:49
В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян
"Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии. Я подчеркиваю, что Словакия направляет на дипломатические посты (в РФ) таких дипломатов, исключительной задачей которых является забота о развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Россией", - сказано в заявлении министра, опубликованном МИД.
В начале августа Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.
Вид на исторический центр Братиславы
11 августа, 13:11
Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов
31930179
Обсудить 6
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СловакияВ мире
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