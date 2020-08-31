https://ria.ru/20200831/shkola-1576551626.html
Попова допустила возвращение к дистанционному обучению
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне 1 сентября допустила, что при массовой заболеваемости школы могут вернуться к дистанционному обучению. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:16
2020-08-31T21:16
2020-08-31T23:00
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> накануне 1 сентября допустила, что при массовой заболеваемости школы могут вернуться к дистанционному обучению.В интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> она уточнила, что это может быть связано не только с COVID-19, но с гриппом и другими респираторными инфекциями.Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в очной форме, добавила Попова.Она также рассказала, как будет выстроен учебный процесс в условиях пандемии.Глава ведомства напомнила, что в школах будут составлять сложное ступенчатое расписание, чтобы дети не собирались вместе в большом количестве, за каждым классом закрепят свой кабинет.Помимо этого, Попова подчеркнула, что в случае малейшего недомогания никто не должен идти в школу. Она напомнила, что власти разрешили ученикам ходить без масок, но всем школьникам будут измерять температуру.В случае, если ребенок заболеет, его нужно изолировать, пока врачи разбираются с диагнозом.Говоря о возможной второй волне коронавируса, Попова отметила, что надо быть готовым к разным вариантам, но при соблюдении правил измениться ничего не должно.
https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html
https://ria.ru/20200831/studenty-1576551855.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
накануне 1 сентября допустила, что при массовой заболеваемости школы могут вернуться к дистанционному обучению.
В интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1"
она уточнила, что это может быть связано не только с COVID-19, но с гриппом и другими респираторными инфекциями.
Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в очной форме, добавила Попова.
Она также рассказала, как будет выстроен учебный процесс в условиях пандемии.
"Кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами. Класс, который будет из своего помещения закрепленного переходить в специальный кабинет, будет это делать, не соприкасаясь с другими ребятами. И после каждого такого блока занятий обязательно будет проводиться влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха", — сказала Попова.
Глава ведомства напомнила, что в школах будут составлять сложное ступенчатое расписание, чтобы дети не собирались вместе в большом количестве, за каждым классом закрепят свой кабинет.
Помимо этого, Попова подчеркнула, что в случае малейшего недомогания никто не должен идти в школу. Она напомнила, что власти разрешили ученикам ходить без масок, но всем школьникам будут измерять температуру.
В случае, если ребенок заболеет, его нужно изолировать, пока врачи разбираются с диагнозом.
"Чтобы <…> не было возможности заразить других, если это недомогание связано с инфекционной болезнью. А что делать дальше, это определяет специалист Роспотребнадзора, если человек заболел, то он следующие часы и дни проведет дома и, я надеюсь, этого будет достаточно", — пояснила глава ведомства.
Говоря о возможной второй волне коронавируса, Попова отметила, что надо быть готовым к разным вариантам, но при соблюдении правил измениться ничего не должно.