https://ria.ru/20200831/shkola-1576551626.html

Попова допустила возвращение к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне 1 сентября допустила, что при массовой заболеваемости школы могут вернуться к дистанционному обучению. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T21:16

2020-08-31T21:16

2020-08-31T23:00

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> накануне 1 сентября допустила, что при массовой заболеваемости школы могут вернуться к дистанционному обучению.В интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> она уточнила, что это может быть связано не только с COVID-19, но с гриппом и другими респираторными инфекциями.Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в очной форме, добавила Попова.Она также рассказала, как будет выстроен учебный процесс в условиях пандемии.Глава ведомства напомнила, что в школах будут составлять сложное ступенчатое расписание, чтобы дети не собирались вместе в большом количестве, за каждым классом закрепят свой кабинет.Помимо этого, Попова подчеркнула, что в случае малейшего недомогания никто не должен идти в школу. Она напомнила, что власти разрешили ученикам ходить без масок, но всем школьникам будут измерять температуру.В случае, если ребенок заболеет, его нужно изолировать, пока врачи разбираются с диагнозом.Говоря о возможной второй волне коронавируса, Попова отметила, что надо быть готовым к разным вариантам, но при соблюдении правил измениться ничего не должно.

https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html

https://ria.ru/20200831/studenty-1576551855.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество