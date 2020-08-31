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https://ria.ru/20200831/satanovskiy-1576552842.html
"Это артист или бомж?" Ефремов вывел Сатановского из себя
Политолог Евгений Сатановский экспрессивно отреагировал на заседание суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Артиста он назвал "полным идиотом", а также РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:28
2020-08-31T22:28
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
евгений сатановский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Политолог <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Satanovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Сатановский</a> экспрессивно отреагировал на заседание суда по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Артиста он назвал "полным идиотом", а также пожелал ему "пропасть навсегда"."Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?" — возмутился он в телеграм-канале.Он также раскритиковал поведение артиста, отметив, что на такое способен только "полный идиот". Помимо этого, политолог осудил адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, представляющего интересы Ефремова. Работу юриста он сравнил с "подлым, позорным и гнусным спектаклем". Сатановский также заявил, что над Ефремовым "захлопнулась крышка гроба", и такого артиста и человека больше не существует.Ранее на заседании Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> актер не признал свою вину и заявил, что сознался в преступлении из-за похмелья. Также он рассказал, что выпил в тот день большое количество алкоголя и не помнит, как оказался у следователя. Кроме того, Ефремов утверждает, что не находился в тот день за рулем, а видео, на котором он говорит обратное, было смонтировано.ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм. В момент ДТП артист был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Сейчас артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548576.html
Это уже не артист, ещё не бомж, но уже негадяй и убийца.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, евгений сатановский, москва, происшествия

"Это артист или бомж?" Ефремов вывел Сатановского из себя

22:28 31.08.2020
7939
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский экспрессивно отреагировал на заседание суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Артиста он назвал "полным идиотом", а также пожелал ему "пропасть навсегда".
"Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?" — возмутился он в телеграм-канале.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Он также раскритиковал поведение артиста, отметив, что на такое способен только "полный идиот".
Помимо этого, политолог осудил адвоката Эльмана Пашаева, представляющего интересы Ефремова. Работу юриста он сравнил с "подлым, позорным и гнусным спектаклем".
Сатановский также заявил, что над Ефремовым "захлопнулась крышка гроба", и такого артиста и человека больше не существует.
Ранее на заседании Пресненского суда Москвы актер не признал свою вину и заявил, что сознался в преступлении из-за похмелья. Также он рассказал, что выпил в тот день большое количество алкоголя и не помнит, как оказался у следователя.
Кроме того, Ефремов утверждает, что не находился в тот день за рулем, а видео, на котором он говорит обратное, было смонтировано.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом

ДТП с участием Ефремова

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм. В момент ДТП артист был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Сейчас артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
20751149
Обсудить 3
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовЕвгений СатановскийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это уже не артист, ещё не бомж, но уже негадяй и убийца.
31 августа, 23:15
Арсений Новиков
1210002
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