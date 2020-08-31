https://ria.ru/20200831/satanovskiy-1576552842.html

"Это артист или бомж?" Ефремов вывел Сатановского из себя

Политолог Евгений Сатановский экспрессивно отреагировал на заседание суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Артиста он назвал "полным идиотом", а также РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T22:28

2020-08-31T22:28

2020-08-31T22:28

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

евгений сатановский

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Политолог <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Satanovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Сатановский</a> экспрессивно отреагировал на заседание суда по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Артиста он назвал "полным идиотом", а также пожелал ему "пропасть навсегда"."Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?" — возмутился он в телеграм-канале.Он также раскритиковал поведение артиста, отметив, что на такое способен только "полный идиот". Помимо этого, политолог осудил адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, представляющего интересы Ефремова. Работу юриста он сравнил с "подлым, позорным и гнусным спектаклем". Сатановский также заявил, что над Ефремовым "захлопнулась крышка гроба", и такого артиста и человека больше не существует.Ранее на заседании Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> актер не признал свою вину и заявил, что сознался в преступлении из-за похмелья. Также он рассказал, что выпил в тот день большое количество алкоголя и не помнит, как оказался у следователя. Кроме того, Ефремов утверждает, что не находился в тот день за рулем, а видео, на котором он говорит обратное, было смонтировано.ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм. В момент ДТП артист был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Сейчас артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576548576.html

Арсений Новиков Это уже не артист, ещё не бомж, но уже негадяй и убийца. 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, евгений сатановский, москва, происшествия