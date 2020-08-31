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В ФНПР выступили против расширения практики самозанятости
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков высказался против расширения практики самозанятости, так как, по его словам, недобросовестные РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:19
2020-08-31T13:19
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a> высказался против расширения практики самозанятости, так как, по его словам, недобросовестные работодатели принуждают работников регистрироваться самозанятыми, чтобы экономить на выплате налогов."Мы предлагаем очень аккуратно отнестись к расширению практики применения такой формы, как самозанятость. Недобросовестные работодатели в целях экономии на выплате налога на доходы физических лиц страховых взносов, а также на социально трудовых гарантиях... принудительно переводят своих работников или принуждают их переходить в статус самозанятых", - заявил Шмаков в ходе обсуждения на площадке партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" мер по повышению уровня занятости населения.По словам шмакова, при этом работник теряет социальную защиту и все льготы, которые предоставляются трудовым кодексом, а системы пенсионного, социального и медицинского страхования столкнутся с трудностями.
https://ria.ru/20200722/1574696929.html
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михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, единая россия, общество

В ФНПР выступили против расширения практики самозанятости

13:19 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков высказался против расширения практики самозанятости, так как, по его словам, недобросовестные работодатели принуждают работников регистрироваться самозанятыми, чтобы экономить на выплате налогов.
"Мы предлагаем очень аккуратно отнестись к расширению практики применения такой формы, как самозанятость. Недобросовестные работодатели в целях экономии на выплате налога на доходы физических лиц страховых взносов, а также на социально трудовых гарантиях... принудительно переводят своих работников или принуждают их переходить в статус самозанятых", - заявил Шмаков в ходе обсуждения на площадке партии "Единая Россия" мер по повышению уровня занятости населения.
По словам шмакова, при этом работник теряет социальную защиту и все льготы, которые предоставляются трудовым кодексом, а системы пенсионного, социального и медицинского страхования столкнутся с трудностями.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 10:30Распространение нового коронавируса
Мишустин рассказал о поддержке самозанятых во время пандемии
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииЕдиная РоссияОбщество
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