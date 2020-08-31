https://ria.ru/20200831/samozanyatost-1576525115.html

В ФНПР выступили против расширения практики самозанятости

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков высказался против расширения практики самозанятости, так как, по его словам, недобросовестные РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:19

2020-08-31T13:19

2020-08-31T13:19

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a> высказался против расширения практики самозанятости, так как, по его словам, недобросовестные работодатели принуждают работников регистрироваться самозанятыми, чтобы экономить на выплате налогов."Мы предлагаем очень аккуратно отнестись к расширению практики применения такой формы, как самозанятость. Недобросовестные работодатели в целях экономии на выплате налога на доходы физических лиц страховых взносов, а также на социально трудовых гарантиях... принудительно переводят своих работников или принуждают их переходить в статус самозанятых", - заявил Шмаков в ходе обсуждения на площадке партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" мер по повышению уровня занятости населения.По словам шмакова, при этом работник теряет социальную защиту и все льготы, которые предоставляются трудовым кодексом, а системы пенсионного, социального и медицинского страхования столкнутся с трудностями.

https://ria.ru/20200722/1574696929.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, единая россия, общество