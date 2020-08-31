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“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым
Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского.
2020-08-31T18:00
2020-08-31T18:00
видео
общество
происшествия
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Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым
Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии.
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видео, видео, общество, происшествия
“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым
Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского.
2020-08-31T18:00
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“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым

18:00 31.08.2020
176
Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского.
Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии.
220002
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