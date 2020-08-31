https://ria.ru/20200831/s-priznakom-montazha--dzhigurda-nazval-podlogom-video-dtp-s-efremomvym--1576543347.html

“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым

Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского.

2020-08-31T18:00

2020-08-31T18:00

2020-08-31T18:00

видео

общество

происшествия

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Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии. 2020-08-31T18:00 true PT1M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, общество, происшествия