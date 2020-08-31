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"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Непревзойденная дальность, наведение на цель по спутнику или беспилотнику, возможность уничтожения любых современных танков — перспективный противотанковый... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:00
2020-08-31T10:43
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
безопасность
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Непревзойденная дальность, наведение на цель по спутнику или беспилотнику, возможность уничтожения любых современных танков — перспективный противотанковый комплекс "Гермес" признали одной из самых громких новинок форума "Армия-2020", завершившегося в Подмосковье. Разработчики утверждают, что он способен поражать бронетехнику на расстоянии до ста километров. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.Истребители бронетехникиВпервые о высокоточном управляемом вооружении с загоризонтной дальностью стрельбы заговорили в начале нулевых. Тогда специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в АО "Высокоточные комплексы") предложили ракетный комплекс воздушного базирования. В 2003-м модификацию "Гермес-А" успешно испытали для вертолета Ка-52: на внешних подвесках помещалось до шестнадцати контейнеров с управляемыми ракетами. Главные цели — танки и укрепленные пункты противника, на расстоянии до двадцати километров. Но в этот раз широкой публике впервые показали вариант наземного базирования. С виду комплекс напоминает системы залпового огня: подвижная пусковая установка с блоком из шести цилиндрических контейнеров на колесном шасси высокой проходимости. Внутри контейнеров — многоцелевые управляемые 130/210-миллиметровые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью массой около тридцати килограммов. Максимальная скорость — 1300 метров в секунду. Несмотря на схожий с РСЗО калибр, задачи тут совсем другие. Предполагается, что в войсках это оружие займет место между артиллерией и оперативно-тактическими комплексами. Сильная сторона "Гермеса" — дальность до ста километров. Стреляет он одинаково точно и днем, и ночью. По словам разработчиков, комплекс предназначен в первую очередь для уничтожения объектов ПВО, командных пунктов и узлов связи, оперативно-тактических ракетных установок и систем залпового огня. Особенно эффективен "Гермес" против малоразмерных одиночных целей, таких как танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Гуманное решение"Реактивные системы залпового огня бьют по площадям с соответствующими разрушениями, — объясняет РИА Новости представитель КБП. — "Гермес" очень точен: максимальное отклонение ракеты от цели — всего полметра. При таких показателях даже допустимо назвать его гуманным оружием. "Гермес" можно применять в густонаселенных районах, в городах — гражданские лица, строения или какие-то сторонние объекты не пострадают. Уничтожается только конкретная цель". Высокую точность обеспечивает продвинутая система наведения. Сначала работает инерционная радионавигация — с помощью спутника, дальше подключается головка самонаведения. Что касается целеуказания, то у расчета "Гермеса" есть несколько вариантов. Объекты на поле боя можно подсвечивать посредством аппаратуры наземного пункта. Также имеется дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат с оптико-электронной-системой, который передает координаты цели, отмечает ее на карте и подсвечивает на расстоянии до пяти километров. Еще одно важное преимущество — высокая мобильность и стрельба с неподготовленных позиций. Возможны как одиночные, так и залповые пуски ракет одновременно по шести целям. Дорогой и дальнобойныйРазработчики позиционируют новую установку как эффективное средство борьбы с танками. И здесь, судя по заявленным характеристикам, конкурентов нет ни в России, ни за рубежом. Однако остается открытым вопрос: заменит ли "Гермес" существующие противотанковые ракетные комплексы?"Этот комплекс отличается тем, что способен поражать на оперативной глубине не единичные танки, а целые подразделения на маршах или в районах сосредоточения, — рассказывает член экспертного совета при коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Ракету с такой дальностью полета, головкой самонаведения, бесплатформенной инерциальной системой и, соответственно, с высокой ценой использовать как сверхдальнобойный ПТУР нерационально по критерию "стоимость — эффективность". Для одиночных целей на большой глубине есть гораздо более практичные средства. Например, можно наносить удары с беспилотников обычными ПТУР, тем же "Вихрем". Сегодня против танков в основном используют переносные ПТРК или те, что ставят на колесные или гусеничные шасси. Так, ПТРК "Фагот" или "Конкурс" — комплексы второго поколения с полуавтоматической системой наведения. Они довольно просты в эксплуатации: оператору не надо вручную вести ракету, достаточно лишь удерживать ее в перекрестье прицела. Полет боеприпаса корректируется по радиоканалу или лазерному лучу. Более поздние ПТРК работают по принципу "выстрелил — забыл". Самый современный — "Корнет-Д", который монтируется на треноге и весит около двадцати пяти килограммов. Прицел действует в инфракрасном и оптическом режимах, есть лазерный дальномер и устройство автоматического сопровождения цели. "Корнет-Д" применяют по подвижным и неподвижным объектам, морским и воздушным. В боекомплекте несколько типов ракет: от снарядов с фугасной боевой частью до термобарических боеприпасов. Комплекс справляется с любыми современными танками, пробивает до 1300 миллиметров брони и бетонные укрытия до трех метров. ПТРК хороши тем, что они мобильные, малогабаритные и легкие, а дешевым боеприпасам хватает мощности, чтобы эффективно уничтожать бронетехнику. Однако дальность у них гораздо меньше, чем у "Гермеса". В частности, у "Корнета-Д" — восемь километров, что считается довольно хорошим показателем. Примерно такие же характеристики и у зарубежных аналогов. К примеру, более сложный и дорогой американский Javelin хоть и стреляет самонаводящимися ракетам по сложной траектории, достает максимум на три километра. Ближе всех к "Гермесу" — израильский универсальный ПТРК SpikeNLOS, предназначенный для поражения целей с закрытых позиций, находящихся вне зон прямой видимости. Система наводится как в автоматическом режиме, так и оператором. Координаты поступают от разведчиков на земле или с воздуха от беспилотников. Максимальная дальность — двадцать пять километров.
https://ria.ru/20200720/1574384417.html
https://ria.ru/20200320/1568843803.html
https://ria.ru/20190901/1558091756.html
Молодцы! Горжусь!
160
И так и так возможно. Дроны и БПЛА летают за сотни км, силы ССО могут или просто на линии противостояния подсветку вести, вариантов много. В Сирии же как-то наводят пять лет на десятки тысяч целей.
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россия
РИА Новости
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, безопасность

"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками

08:00 31.08.2020 (обновлено: 10:43 31.08.2020)
102670
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Непревзойденная дальность, наведение на цель по спутнику или беспилотнику, возможность уничтожения любых современных танков — перспективный противотанковый комплекс "Гермес" признали одной из самых громких новинок форума "Армия-2020", завершившегося в Подмосковье. Разработчики утверждают, что он способен поражать бронетехнику на расстоянии до ста километров. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.

Истребители бронетехники

Впервые о высокоточном управляемом вооружении с загоризонтной дальностью стрельбы заговорили в начале нулевых. Тогда специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в АО "Высокоточные комплексы") предложили ракетный комплекс воздушного базирования.
В 2003-м модификацию "Гермес-А" успешно испытали для вертолета Ка-52: на внешних подвесках помещалось до шестнадцати контейнеров с управляемыми ракетами. Главные цели — танки и укрепленные пункты противника, на расстоянии до двадцати километров.
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Но в этот раз широкой публике впервые показали вариант наземного базирования. С виду комплекс напоминает системы залпового огня: подвижная пусковая установка с блоком из шести цилиндрических контейнеров на колесном шасси высокой проходимости.
Внутри контейнеров — многоцелевые управляемые 130/210-миллиметровые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью массой около тридцати килограммов. Максимальная скорость — 1300 метров в секунду. Несмотря на схожий с РСЗО калибр, задачи тут совсем другие. Предполагается, что в войсках это оружие займет место между артиллерией и оперативно-тактическими комплексами.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
Сильная сторона "Гермеса" — дальность до ста километров. Стреляет он одинаково точно и днем, и ночью. По словам разработчиков, комплекс предназначен в первую очередь для уничтожения объектов ПВО, командных пунктов и узлов связи, оперативно-тактических ракетных установок и систем залпового огня. Особенно эффективен "Гермес" против малоразмерных одиночных целей, таких как танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМногоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Гуманное решение

"Реактивные системы залпового огня бьют по площадям с соответствующими разрушениями, — объясняет РИА Новости представитель КБП. — "Гермес" очень точен: максимальное отклонение ракеты от цели — всего полметра. При таких показателях даже допустимо назвать его гуманным оружием. "Гермес" можно применять в густонаселенных районах, в городах — гражданские лица, строения или какие-то сторонние объекты не пострадают. Уничтожается только конкретная цель".
Высокую точность обеспечивает продвинутая система наведения. Сначала работает инерционная радионавигация — с помощью спутника, дальше подключается головка самонаведения.
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Что касается целеуказания, то у расчета "Гермеса" есть несколько вариантов. Объекты на поле боя можно подсвечивать посредством аппаратуры наземного пункта. Также имеется дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат с оптико-электронной-системой, который передает координаты цели, отмечает ее на карте и подсвечивает на расстоянии до пяти километров.
Еще одно важное преимущество — высокая мобильность и стрельба с неподготовленных позиций. Возможны как одиночные, так и залповые пуски ракет одновременно по шести целям.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПротивотанковый ракетный комплекс "Гермес"
Противотанковый ракетный комплекс Гермес - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Противотанковый ракетный комплекс "Гермес"

Дорогой и дальнобойный

Разработчики позиционируют новую установку как эффективное средство борьбы с танками. И здесь, судя по заявленным характеристикам, конкурентов нет ни в России, ни за рубежом. Однако остается открытым вопрос: заменит ли "Гермес" существующие противотанковые ракетные комплексы?
"Этот комплекс отличается тем, что способен поражать на оперативной глубине не единичные танки, а целые подразделения на маршах или в районах сосредоточения, — рассказывает член экспертного совета при коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Ракету с такой дальностью полета, головкой самонаведения, бесплатформенной инерциальной системой и, соответственно, с высокой ценой использовать как сверхдальнобойный ПТУР нерационально по критерию "стоимость — эффективность". Для одиночных целей на большой глубине есть гораздо более практичные средства. Например, можно наносить удары с беспилотников обычными ПТУР, тем же "Вихрем".
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Сегодня против танков в основном используют переносные ПТРК или те, что ставят на колесные или гусеничные шасси. Так, ПТРК "Фагот" или "Конкурс" — комплексы второго поколения с полуавтоматической системой наведения. Они довольно просты в эксплуатации: оператору не надо вручную вести ракету, достаточно лишь удерживать ее в перекрестье прицела. Полет боеприпаса корректируется по радиоканалу или лазерному лучу.
Более поздние ПТРК работают по принципу "выстрелил — забыл". Самый современный — "Корнет-Д", который монтируется на треноге и весит около двадцати пяти килограммов. Прицел действует в инфракрасном и оптическом режимах, есть лазерный дальномер и устройство автоматического сопровождения цели. "Корнет-Д" применяют по подвижным и неподвижным объектам, морским и воздушным. В боекомплекте несколько типов ракет: от снарядов с фугасной боевой частью до термобарических боеприпасов. Комплекс справляется с любыми современными танками, пробивает до 1300 миллиметров брони и бетонные укрытия до трех метров.
© Фото : Министерство обороны РФКонтрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© Фото : Министерство обороны РФ
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
ПТРК хороши тем, что они мобильные, малогабаритные и легкие, а дешевым боеприпасам хватает мощности, чтобы эффективно уничтожать бронетехнику. Однако дальность у них гораздо меньше, чем у "Гермеса".
В частности, у "Корнета-Д" — восемь километров, что считается довольно хорошим показателем. Примерно такие же характеристики и у зарубежных аналогов. К примеру, более сложный и дорогой американский Javelin хоть и стреляет самонаводящимися ракетам по сложной траектории, достает максимум на три километра.
Ближе всех к "Гермесу" — израильский универсальный ПТРК SpikeNLOS, предназначенный для поражения целей с закрытых позиций, находящихся вне зон прямой видимости. Система наводится как в автоматическом режиме, так и оператором. Координаты поступают от разведчиков на земле или с воздуха от беспилотников. Максимальная дальность — двадцать пять километров.
CC BY 3.0 / Dave1185 / "Спайк" (ПТРК)
Спайк (ПТРК) - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
CC BY 3.0 / Dave1185 /
"Спайк" (ПТРК)
9092196221
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Высокоточные комплексыКонструкторское бюро приборостроенияБезопасность
Популярные комментарии
Молодцы! Горжусь!
31 августа, 08:27
Арсений Новиков
14321007
И так и так возможно. Дроны и БПЛА летают за сотни км, силы ССО могут или просто на линии противостояния подсветку вести, вариантов много. В Сирии же как-то наводят пять лет на десятки тысяч целей.
31 августа, 10:35
Vanya Duplin
3413003
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