https://ria.ru/20200831/raketnyy-kompleks-1576437734.html

"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками

Непревзойденная дальность, наведение на цель по спутнику или беспилотнику, возможность уничтожения любых современных танков — перспективный противотанковый... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

2020-08-31T10:43

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_0:55:3447:1994_1400x0_80_0_0_011a05b382ad2d5bb84442eb16e26912.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Непревзойденная дальность, наведение на цель по спутнику или беспилотнику, возможность уничтожения любых современных танков — перспективный противотанковый комплекс "Гермес" признали одной из самых громких новинок форума "Армия-2020", завершившегося в Подмосковье. Разработчики утверждают, что он способен поражать бронетехнику на расстоянии до ста километров. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.Истребители бронетехникиВпервые о высокоточном управляемом вооружении с загоризонтной дальностью стрельбы заговорили в начале нулевых. Тогда специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в АО "Высокоточные комплексы") предложили ракетный комплекс воздушного базирования. В 2003-м модификацию "Гермес-А" успешно испытали для вертолета Ка-52: на внешних подвесках помещалось до шестнадцати контейнеров с управляемыми ракетами. Главные цели — танки и укрепленные пункты противника, на расстоянии до двадцати километров. Но в этот раз широкой публике впервые показали вариант наземного базирования. С виду комплекс напоминает системы залпового огня: подвижная пусковая установка с блоком из шести цилиндрических контейнеров на колесном шасси высокой проходимости. Внутри контейнеров — многоцелевые управляемые 130/210-миллиметровые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью массой около тридцати килограммов. Максимальная скорость — 1300 метров в секунду. Несмотря на схожий с РСЗО калибр, задачи тут совсем другие. Предполагается, что в войсках это оружие займет место между артиллерией и оперативно-тактическими комплексами. Сильная сторона "Гермеса" — дальность до ста километров. Стреляет он одинаково точно и днем, и ночью. По словам разработчиков, комплекс предназначен в первую очередь для уничтожения объектов ПВО, командных пунктов и узлов связи, оперативно-тактических ракетных установок и систем залпового огня. Особенно эффективен "Гермес" против малоразмерных одиночных целей, таких как танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Гуманное решение"Реактивные системы залпового огня бьют по площадям с соответствующими разрушениями, — объясняет РИА Новости представитель КБП. — "Гермес" очень точен: максимальное отклонение ракеты от цели — всего полметра. При таких показателях даже допустимо назвать его гуманным оружием. "Гермес" можно применять в густонаселенных районах, в городах — гражданские лица, строения или какие-то сторонние объекты не пострадают. Уничтожается только конкретная цель". Высокую точность обеспечивает продвинутая система наведения. Сначала работает инерционная радионавигация — с помощью спутника, дальше подключается головка самонаведения. Что касается целеуказания, то у расчета "Гермеса" есть несколько вариантов. Объекты на поле боя можно подсвечивать посредством аппаратуры наземного пункта. Также имеется дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат с оптико-электронной-системой, который передает координаты цели, отмечает ее на карте и подсвечивает на расстоянии до пяти километров. Еще одно важное преимущество — высокая мобильность и стрельба с неподготовленных позиций. Возможны как одиночные, так и залповые пуски ракет одновременно по шести целям. Дорогой и дальнобойныйРазработчики позиционируют новую установку как эффективное средство борьбы с танками. И здесь, судя по заявленным характеристикам, конкурентов нет ни в России, ни за рубежом. Однако остается открытым вопрос: заменит ли "Гермес" существующие противотанковые ракетные комплексы?"Этот комплекс отличается тем, что способен поражать на оперативной глубине не единичные танки, а целые подразделения на маршах или в районах сосредоточения, — рассказывает член экспертного совета при коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Ракету с такой дальностью полета, головкой самонаведения, бесплатформенной инерциальной системой и, соответственно, с высокой ценой использовать как сверхдальнобойный ПТУР нерационально по критерию "стоимость — эффективность". Для одиночных целей на большой глубине есть гораздо более практичные средства. Например, можно наносить удары с беспилотников обычными ПТУР, тем же "Вихрем". Сегодня против танков в основном используют переносные ПТРК или те, что ставят на колесные или гусеничные шасси. Так, ПТРК "Фагот" или "Конкурс" — комплексы второго поколения с полуавтоматической системой наведения. Они довольно просты в эксплуатации: оператору не надо вручную вести ракету, достаточно лишь удерживать ее в перекрестье прицела. Полет боеприпаса корректируется по радиоканалу или лазерному лучу. Более поздние ПТРК работают по принципу "выстрелил — забыл". Самый современный — "Корнет-Д", который монтируется на треноге и весит около двадцати пяти килограммов. Прицел действует в инфракрасном и оптическом режимах, есть лазерный дальномер и устройство автоматического сопровождения цели. "Корнет-Д" применяют по подвижным и неподвижным объектам, морским и воздушным. В боекомплекте несколько типов ракет: от снарядов с фугасной боевой частью до термобарических боеприпасов. Комплекс справляется с любыми современными танками, пробивает до 1300 миллиметров брони и бетонные укрытия до трех метров. ПТРК хороши тем, что они мобильные, малогабаритные и легкие, а дешевым боеприпасам хватает мощности, чтобы эффективно уничтожать бронетехнику. Однако дальность у них гораздо меньше, чем у "Гермеса". В частности, у "Корнета-Д" — восемь километров, что считается довольно хорошим показателем. Примерно такие же характеристики и у зарубежных аналогов. К примеру, более сложный и дорогой американский Javelin хоть и стреляет самонаводящимися ракетам по сложной траектории, достает максимум на три километра. Ближе всех к "Гермесу" — израильский универсальный ПТРК SpikeNLOS, предназначенный для поражения целей с закрытых позиций, находящихся вне зон прямой видимости. Система наводится как в автоматическом режиме, так и оператором. Координаты поступают от разведчиков на земле или с воздуха от беспилотников. Максимальная дальность — двадцать пять километров.

https://ria.ru/20200720/1574384417.html

https://ria.ru/20200320/1568843803.html

https://ria.ru/20190901/1558091756.html

Арсений Новиков Молодцы! Горжусь! 160

Vanya Duplin И так и так возможно. Дроны и БПЛА летают за сотни км, силы ССО могут или просто на линии противостояния подсветку вести, вариантов много. В Сирии же как-то наводят пять лет на десятки тысяч целей. 41

28

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, безопасность