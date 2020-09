https://ria.ru/20200831/queen-1576432765.html

Адам Ламберт и Queen выложили в Сеть новый вариант “The show must go on”

Queen и Адам Ламберт выложили на официальном канале культовой британской группы новую интерпретацию песни "The show must go on”. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T04:12

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Queen и Адам Ламберт <a href="https://www.youtube.com/watch?v=odtNNiIzv1k&feature=emb_title" target="_blank">выложили</a> на официальном канале культовой британской группы новую интерпретацию песни "The show must go on”.Она была записана во время живого выступления на "O2 Арене" в июле 2018 года. Композиция была 12-м и финальным треком альбома "Innuendo” 1991 года, который стал последним для Фредди Меркьюри прижизненным релизом. Гитарист Брайан Мэй <a href="https://www.nme.com/news/music/queen-and-adam-lambert-share-the-show-must-go-on-from-their-forthcoming-live-album-2739745" target="_blank">поделился</a> воспоминаниями о записи оригинальной песни в 1991 году: "Хотя мы все понимали, что грозит Фредди, во время работы в студии было много веселых моментов. Мы не говорили о его болезни, он хотел, чтобы мы "делали свое дело как обычно". "Думаю, у нас у всех в жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что все против нас, и нам приходится особенно сложно. Когда я исполняю эту песню, я всегда ощущаю невероятную отдачу от зрительской аудитории", — отметил Адам Ламберт. "Думаю, мы все понимаем, что для Фредди это было очень важным утверждением: он тогда боролся за жизнь", — добавил певец. Новая версия "The show must go on” войдет в предстоящий концертный альбом группы под названием "Live around the world”.

