Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200831/queen-1576432765.html
Адам Ламберт и Queen выложили в Сеть новый вариант “The show must go on”
Queen и Адам Ламберт выложили на официальном канале культовой британской группы новую интерпретацию песни "The show must go on”. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T04:12
2020-08-31T04:12
культура
музыка
новости культуры
фредди меркьюри (фаpух булсара)
queen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576428508_84:0:2008:1082_1400x0_80_0_0_8c4ddc4ace81b3ec3fe8156b6907c0fe.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Queen и Адам Ламберт <a href="https://www.youtube.com/watch?v=odtNNiIzv1k&amp;feature=emb_title" target="_blank">выложили</a> на официальном канале культовой британской группы новую интерпретацию песни "The show must go on”.Она была записана во время живого выступления на "O2 Арене" в июле 2018 года. Композиция была 12-м и финальным треком альбома "Innuendo” 1991 года, который стал последним для Фредди Меркьюри прижизненным релизом. Гитарист Брайан Мэй <a href="https://www.nme.com/news/music/queen-and-adam-lambert-share-the-show-must-go-on-from-their-forthcoming-live-album-2739745" target="_blank">поделился</a> воспоминаниями о записи оригинальной песни в 1991 году: "Хотя мы все понимали, что грозит Фредди, во время работы в студии было много веселых моментов. Мы не говорили о его болезни, он хотел, чтобы мы "делали свое дело как обычно". "Думаю, у нас у всех в жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что все против нас, и нам приходится особенно сложно. Когда я исполняю эту песню, я всегда ощущаю невероятную отдачу от зрительской аудитории", — отметил Адам Ламберт. "Думаю, мы все понимаем, что для Фредди это было очень важным утверждением: он тогда боролся за жизнь", — добавил певец. Новая версия "The show must go on” войдет в предстоящий концертный альбом группы под названием "Live around the world”.
https://ria.ru/20200714/1574326719.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576428508_465:0:1908:1082_1400x0_80_0_0_0d5ea008f1f3e56e7263809b3672265e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, фредди меркьюри (фаpух булсара) , queen

Адам Ламберт и Queen выложили в Сеть новый вариант “The show must go on”

04:12 31.08.2020
157
© Фото : Queen OfficialБрайан Мэй на сцене "O2 Арена" в Лондоне исполянет "Show Must Go On"
Брайан Мэй на сцене O2 Арена в Лондоне исполянет Show Must Go On
© Фото : Queen Official
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Queen и Адам Ламберт выложили на официальном канале культовой британской группы новую интерпретацию песни "The show must go on”.
Она была записана во время живого выступления на "O2 Арене" в июле 2018 года. Композиция была 12-м и финальным треком альбома "Innuendo” 1991 года, который стал последним для Фредди Меркьюри прижизненным релизом.
Гитарист Брайан Мэй поделился воспоминаниями о записи оригинальной песни в 1991 году: "Хотя мы все понимали, что грозит Фредди, во время работы в студии было много веселых моментов. Мы не говорили о его болезни, он хотел, чтобы мы "делали свое дело как обычно".

"В мелодии было несколько высоких нот, и я сказал Фредди, что могу взять их только фальцетом. "Я не хочу, чтобы ты перенапрягался, спеть это громко будет непросто даже для тебя", — сказал он, выпил пару стопок любимой водки, сел за пульт и исполнил этот фрагмент так красиво, как никогда в жизни", — рассказал Брайан Мэй.

"Думаю, у нас у всех в жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что все против нас, и нам приходится особенно сложно. Когда я исполняю эту песню, я всегда ощущаю невероятную отдачу от зрительской аудитории", — отметил Адам Ламберт.
"Думаю, мы все понимаем, что для Фредди это было очень важным утверждением: он тогда боролся за жизнь", — добавил певец.
Новая версия "The show must go on” войдет в предстоящий концертный альбом группы под названием "Live around the world”.
Роджер Тейлор - Isolation
14 июля, 13:45Культура
Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию
200000
КультураМузыкаНовости культурыФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Queen
Рекомендуем
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
После финала "Звездных войн" Дэйзи Ридли чуть не осталась без работы
Кадр из сериала Давай найдем друг друга
Сериал "Давай найдем друг друга" выходит на телеканале "Россия"
Экспонаты на выставке Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
В Брянске открылась выставка гравюр, посвященных истории Романовых
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
"Максим, кто эта девушка?" Пугачева шокировала поклонников новым фото
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Кадр из сериала Шерлок
И снова здравствуйте: незабываемые факты о памяти
Кадр из фильма Вратарь Галактики
"Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
The Weeknd на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
Певец The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards 2020 года
Американская певица Кэти Перри
У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile"
Лесли Хэмилтон
Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон
Билли Корган из группы Smashing Pumpkins
У группы Smashing Pumkins вышло два новых сингла
Кадр из фильма Довод
"Довод" показал "фантастический" успех в международном прокате
Стоп-кадр видео из ютьюб-аккаунта Tatarka
Солист группы Little Big объявил о разводе
Американский актер Чедвик Боузман
Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter
Сцена из спектакля Разбитый кувшин
Театр Наций в новом сезоне выпускает более десяти премьер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния