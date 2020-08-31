https://ria.ru/20200831/proizvodstvo-1576538335.html

Определена компания — производитель второй вакцины от COVID-19

Промышленным производством вакцины от коронавируса новосибирского "Вектора" займется компания "Биокад", сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:37

2020-08-31T16:37

2020-08-31T16:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

биокад

вакцины

коронавирусы

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Промышленным производством вакцины от коронавируса новосибирского "Вектора" займется компания "<a href="http://ria.ru/organization_Biokad/" target="_blank" data-auto="true">Биокад</a>", сообщил министр промышленности и торговли РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Это предприятие было определено как партнер, компания "Биокад"… они еще на начальном этапе процесса разработки и испытаний работали с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a>… им логично было бы продолжать освоение серийного выпуска вакцины", - сказал Мантуров журналистам в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>.Клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" планируется завершить в конце сентября, осложнений у получивших эту вакцину нет, заявила ранее вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>. Вакцина создана на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", сообщила она.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576404841.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, биокад, вакцины, коронавирусы, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество