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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/proizvodstvo-1576538335.html
Определена компания — производитель второй вакцины от COVID-19
Промышленным производством вакцины от коронавируса новосибирского "Вектора" займется компания "Биокад", сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:37
2020-08-31T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
биокад
вакцины
коронавирусы
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Промышленным производством вакцины от коронавируса новосибирского "Вектора" займется компания "<a href="http://ria.ru/organization_Biokad/" target="_blank" data-auto="true">Биокад</a>", сообщил министр промышленности и торговли РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Это предприятие было определено как партнер, компания "Биокад"… они еще на начальном этапе процесса разработки и испытаний работали с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a>… им логично было бы продолжать освоение серийного выпуска вакцины", - сказал Мантуров журналистам в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>.Клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" планируется завершить в конце сентября, осложнений у получивших эту вакцину нет, заявила ранее вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>. Вакцина создана на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", сообщила она.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576404841.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, биокад, вакцины, коронавирусы, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Определена компания — производитель второй вакцины от COVID-19

16:37 31.08.2020 (обновлено: 16:57 31.08.2020)
895
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Промышленным производством вакцины от коронавируса новосибирского "Вектора" займется компания "Биокад", сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Это предприятие было определено как партнер, компания "Биокад"… они еще на начальном этапе процесса разработки и испытаний работали с Роспотребнадзором… им логично было бы продолжать освоение серийного выпуска вакцины", - сказал Мантуров журналистам в Севастополе.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 23:12Распространение нового коронавируса
"Вектор" допустил ускоренную регистрацию второй вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" планируется завершить в конце сентября, осложнений у получивших эту вакцину нет, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцина создана на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", сообщила она.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1021006
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииБиокадВакциныКоронавирусыДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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