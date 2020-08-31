В центре Екатеринбурга загорелся хлебокомбинат
07:43 31.08.2020 (обновлено: 09:55 31.08.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиТушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре Екатеринбурга, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк МЧС.
"В 08.57 (06.57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8. По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиТушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
Тушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, площадь возгорания сейчас устанавливается. На месте работает 46 человек и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.
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