Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/pozhar-1576505991.html
В центре Екатеринбурга загорелся хлебокомбинат
Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре Екатеринбурга, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T07:43
2020-08-31T09:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507586_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_3cfd5e39605d3c75cd76141a2ead1c07.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, площадь возгорания сейчас устанавливается. На месте работает 46 человек и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.
https://ria.ru/20200827/pozhar-1576374214.html
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507586_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_8834219a4058c15d7334777a537c38aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В центре Екатеринбурга загорелся хлебокомбинат

07:43 31.08.2020 (обновлено: 09:55 31.08.2020)
3126
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиТушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
Тушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре Екатеринбурга, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк МЧС.
"В 08.57 (06.57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8. По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиТушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
Тушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
Тушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, площадь возгорания сейчас устанавливается. На месте работает 46 человек и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 12:38
В Керчи ввели режим ЧС после пожара в многоэтажке
226718
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация последствий паводка в Бикинском районе Хабаровского края
Дегтярев раскритиковал чиновников за работу во время паводка
Константин Косачев
Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации
Больница
Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице
Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео
Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Жителей России предупредили о суровой зиме
Самолет в небе
В Лондоне задержали двух пассажиров из-за "угрозы" на борту самолета
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
В Москве в последний день лета ожидается жара до 30 градусов
Акция протеста в Портленде, США
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Докторская колбаса
Роскачество повторно проверило докторскую колбасу
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Американские военные на юго-востоке Афганистана
СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов
Актер Жерар Депардье дегустирует крымское вино в ресторане в Москве
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
Маргарита Грачева
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-П к пуску на космодроме Байконур
РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния