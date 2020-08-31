https://ria.ru/20200831/pozhar-1576505991.html

В центре Екатеринбурга загорелся хлебокомбинат

Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре Екатеринбурга, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T07:43

2020-08-31T07:43

2020-08-31T09:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507586_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_3cfd5e39605d3c75cd76141a2ead1c07.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, площадь возгорания сейчас устанавливается. На месте работает 46 человек и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.

https://ria.ru/20200827/pozhar-1576374214.html

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия