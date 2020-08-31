https://ria.ru/20200831/pozhar-1576504204.html

В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера

Пожарные спасли с горящего на Волге катера мужчину и четверых детей, два мальчика получили ожоги, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T01:44

2020-08-31T01:44

2020-08-31T01:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Пожарные спасли с горящего на Волге катера мужчину и четверых детей, два мальчика получили ожоги, сообщает главное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстану</a>.По данным ведомства, на носу катера находились два ребенка, также два ребенка находились в самом катере, мужчина пытался потушить пламя. Спасатели эвакуировали людей на свой катер, после чего потушили огонь.Согласно пояснениям собственника катера, он с детьми отправился в плавание и примерно через 10 минут услышал хлопок в моторном отсеке. Увидев пламя, мужчина стал заливать его водой, однако горение продолжалось.В результате происшествия, по информации МЧС, пострадали два мальчика 2007 и 2016 годов рождения, получившие ожоги второй степени (1% правой и левой стопы и 0,5% правого предплечья соответственно). В госпитализации дети не нуждались. Также с катера спасены мальчик 2009 года рождения, девочка 2013 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Горел моторный отсек на площади 0,2 квадратных метра, предварительная причина пожара – техническая неисправность узлов и механизмов.

https://ria.ru/20200710/1574146571.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия