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В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
Пожарные спасли с горящего на Волге катера мужчину и четверых детей, два мальчика получили ожоги, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T01:44
2020-08-31T01:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Пожарные спасли с горящего на Волге катера мужчину и четверых детей, два мальчика получили ожоги, сообщает главное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстану</a>.По данным ведомства, на носу катера находились два ребенка, также два ребенка находились в самом катере, мужчина пытался потушить пламя. Спасатели эвакуировали людей на свой катер, после чего потушили огонь.Согласно пояснениям собственника катера, он с детьми отправился в плавание и примерно через 10 минут услышал хлопок в моторном отсеке. Увидев пламя, мужчина стал заливать его водой, однако горение продолжалось.В результате происшествия, по информации МЧС, пострадали два мальчика 2007 и 2016 годов рождения, получившие ожоги второй степени (1% правой и левой стопы и 0,5% правого предплечья соответственно). В госпитализации дети не нуждались. Также с катера спасены мальчик 2009 года рождения, девочка 2013 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Горел моторный отсек на площади 0,2 квадратных метра, предварительная причина пожара – техническая неисправность узлов и механизмов.
https://ria.ru/20200710/1574146571.html
республика татарстан (татарстан)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера

01:44 31.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 авг - РИА Новости. Пожарные спасли с горящего на Волге катера мужчину и четверых детей, два мальчика получили ожоги, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Сообщение о пожаре поступило 30 августа в 16.26 от пожарных пожарно-спасательного корабля… У полуострова Локомотив на реке Волга в Вахитовском районе Казани горело маломерное судно (катер "Восток-2"), - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на носу катера находились два ребенка, также два ребенка находились в самом катере, мужчина пытался потушить пламя. Спасатели эвакуировали людей на свой катер, после чего потушили огонь.
Согласно пояснениям собственника катера, он с детьми отправился в плавание и примерно через 10 минут услышал хлопок в моторном отсеке. Увидев пламя, мужчина стал заливать его водой, однако горение продолжалось.
В результате происшествия, по информации МЧС, пострадали два мальчика 2007 и 2016 годов рождения, получившие ожоги второй степени (1% правой и левой стопы и 0,5% правого предплечья соответственно). В госпитализации дети не нуждались. Также с катера спасены мальчик 2009 года рождения, девочка 2013 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Горел моторный отсек на площади 0,2 квадратных метра, предварительная причина пожара – техническая неисправность узлов и механизмов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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