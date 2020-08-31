https://ria.ru/20200831/pozdravlenie-1576531929.html

Путин поздравил Кочаряна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отметив его вклад в укрепление российско-армянских... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:47

2020-08-31T14:47

2020-08-31T14:47

россия

роберт кочарян

владимир путин

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил с днем рождения бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Кочаряна</a>, отметив его вклад в укрепление российско-армянских связей, <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/letters/63971" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграмма </a>опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. В России вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами. От души желаю вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа", - говорится в сообщении.На сайте Кремля добавляется, что у главы РФ и экс-президента Армении состоялся телефонный разговор.Кочарян родился 31 августа 1954 года в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>, был избран президентом Армении в 1998 году, переизбран в 2003 и занимал пост до 2008 года.

https://ria.ru/20200621/1573246519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт кочарян, владимир путин, армения, в мире