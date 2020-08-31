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Путин поздравил Кочаряна с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отметив его вклад в укрепление российско-армянских... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:47
2020-08-31T14:47
россия
роберт кочарян
владимир путин
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил с днем рождения бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Кочаряна</a>, отметив его вклад в укрепление российско-армянских связей, <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/letters/63971" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграмма </a>опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. В России вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами. От души желаю вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа", - говорится в сообщении.На сайте Кремля добавляется, что у главы РФ и экс-президента Армении состоялся телефонный разговор.Кочарян родился 31 августа 1954 года в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>, был избран президентом Армении в 1998 году, переизбран в 2003 и занимал пост до 2008 года.
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россия
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россия, роберт кочарян, владимир путин, армения, в мире

Путин поздравил Кочаряна с днем рождения

14:47 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отметив его вклад в укрепление российско-армянских связей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. В России вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами. От души желаю вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа", - говорится в сообщении.
На сайте Кремля добавляется, что у главы РФ и экс-президента Армении состоялся телефонный разговор.
Кочарян родился 31 августа 1954 года в Степанакерте, был избран президентом Армении в 1998 году, переизбран в 2003 и занимал пост до 2008 года.
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РоссияРоберт КочарянВладимир ПутинАрменияВ мире
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