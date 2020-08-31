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https://ria.ru/20200831/pokazaniya-1576545640.html
Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем
Адвокат потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о заключении экспертов и комиссии от 18 июля, в котором со слов актера записали,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:36
2020-08-31T18:48
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> рассказал о заключении экспертов и комиссии от 18 июля, в котором со слов актера записали, что он был за рулем попавшей в ДТП машины, однако артист отказался комментировать это заключение, передает корреспондент РИА Новости.На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор".Ефремов также уточнил, что не признавал вину и в его видеообращении вырезали частицу "не".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576543084.html
У него вообще совесть есть? И элементарное благоразумие? Ведь они с Пашаевым так взбесят судью, что она двенадцать лет вкатит! Хотя могла бы восемь.
20
Позор Ефремова повод пропиариться для многих клоунов! Помойка!
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым
Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии.
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

18:36 31.08.2020 (обновлено: 18:48 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о заключении экспертов и комиссии от 18 июля, в котором со слов актера записали, что он был за рулем попавшей в ДТП машины, однако артист отказался комментировать это заключение, передает корреспондент РИА Новости.
На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 17:50
Ефремов заявил, что "был не на машине" в день ДТП
Ефремов также уточнил, что не признавал вину и в его видеообращении вырезали частицу "не".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
43106044
Обсудить 8
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
У него вообще совесть есть? И элементарное благоразумие? Ведь они с Пашаевым так взбесят судью, что она двенадцать лет вкатит! Хотя могла бы восемь.
31 августа, 18:56
Руслан Тлеуж
1900100
Позор Ефремова повод пропиариться для многих клоунов! Помойка!
31 августа, 19:21
Наталья Евтушенко
1600200
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