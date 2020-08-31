https://ria.ru/20200831/pokazaniya-1576545640.html

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

Адвокат потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о заключении экспертов и комиссии от 18 июля, в котором со слов актера записали,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:36

2020-08-31T18:36

2020-08-31T18:48

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> рассказал о заключении экспертов и комиссии от 18 июля, в котором со слов актера записали, что он был за рулем попавшей в ДТП машины, однако артист отказался комментировать это заключение, передает корреспондент РИА Новости.На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор".Ефремов также уточнил, что не признавал вину и в его видеообращении вырезали частицу "не".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576543084.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым Шоумен и правозащитник Никита Джигурда рассказал о подаче заявления в полицию на адвоката потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. Джигурда обвиняет Добровинского в распространении посредством СМИ фейкового, по его мнению, видеоролика, который якобы доказывает вину актера в произошедшей аварии. 2020-08-31T18:36 true PT1M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия