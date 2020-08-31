https://ria.ru/20200831/pogoda-1576534034.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:15

2020-08-31T15:15

2020-08-31T15:15

татьяна позднякова

погода

станислав поздняков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она рассказала, что 1 сентября в День знаний днем ожидается переменная облачность без осадков и довольно тепло - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> плюс 21-23, по области 19-23."В последующие дни по пятницу включительно при переменной облачности осадков не ожидается. Ночи постепенно станут холодать, температура в ночные часы в городе будет около 10-13 градусов, дневная температура изменится мало, фон температуры будет колебаться по региону в пределах 19-24 градусов, значит в Москве это будет плюс 21-23", - сообщила <a href="http://ria.ru/person_StanislavPozdnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Позднякова</a>.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, станислав поздняков, москва, общество