https://ria.ru/20200831/pogoda-1576534034.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:15
2020-08-31T15:15
2020-08-31T15:15
татьяна позднякова
погода
станислав поздняков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152175/69/1521756951_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_5b19bbe2b81b7dcd746eda198750e777.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она рассказала, что 1 сентября в День знаний днем ожидается переменная облачность без осадков и довольно тепло - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> плюс 21-23, по области 19-23."В последующие дни по пятницу включительно при переменной облачности осадков не ожидается. Ночи постепенно станут холодать, температура в ночные часы в городе будет около 10-13 градусов, дневная температура изменится мало, фон температуры будет колебаться по региону в пределах 19-24 градусов, значит в Москве это будет плюс 21-23", - сообщила <a href="http://ria.ru/person_StanislavPozdnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Позднякова</a>.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152175/69/1521756951_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2133ec0ed5bf0924a958f730678a1cc7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, станислав поздняков, москва, общество