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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:15
2020-08-31T15:15
татьяна позднякова
погода
станислав поздняков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она рассказала, что 1 сентября в День знаний днем ожидается переменная облачность без осадков и довольно тепло - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> плюс 21-23, по области 19-23."В последующие дни по пятницу включительно при переменной облачности осадков не ожидается. Ночи постепенно станут холодать, температура в ночные часы в городе будет около 10-13 градусов, дневная температура изменится мало, фон температуры будет колебаться по региону в пределах 19-24 градусов, значит в Москве это будет плюс 21-23", - сообщила <a href="http://ria.ru/person_StanislavPozdnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Позднякова</a>.
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татьяна позднякова, погода, станислав поздняков, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

15:15 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сухая погода без осадков с температурой до плюс 23 градусов ожидает москвичей на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она рассказала, что 1 сентября в День знаний днем ожидается переменная облачность без осадков и довольно тепло - в Москве плюс 21-23, по области 19-23.
Осень - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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"В последующие дни по пятницу включительно при переменной облачности осадков не ожидается. Ночи постепенно станут холодать, температура в ночные часы в городе будет около 10-13 градусов, дневная температура изменится мало, фон температуры будет колебаться по региону в пределах 19-24 градусов, значит в Москве это будет плюс 21-23", - сообщила Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаПогодаСтанислав ПоздняковМоскваОбщество
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