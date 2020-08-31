https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в сентябре

Температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:15

2020-08-31T13:15

2020-08-31T13:15

западная сибирь

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Температура на всей территории страны ожидается выше нормы. На один, на два градуса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Вильфанд уточнил, что лишь в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы.При этом осадки в сентябре почти по всей России выпадут в количестве, близком к норме. Исключения составят лишь юг Урала и <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a>, где будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.

https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html

западная сибирь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, общество