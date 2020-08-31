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В России зафиксировали рекордно теплый июль
Средняя температура в июле в РФ была выше нормы, этот месяц делит первое и второе место с самым теплым июлем, который был в 2016 году, сообщил научный... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:49
2020-08-31T12:49
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Средняя температура в июле в РФ была выше нормы, этот месяц делит первое и второе место с самым теплым июлем, который был в 2016 году, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" в понедельник."Июль, по данным Гидрометцентра России, оказался рекордным по теплу. Он делит 1 и 2 место с 2016 годом... Температура была выше нормы практически по всей территории страны", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20200831/zima-1576514692.html
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РИА Новости
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В России зафиксировали рекордно теплый июль

12:49 31.08.2020
141
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Средняя температура в июле в РФ была выше нормы, этот месяц делит первое и второе место с самым теплым июлем, который был в 2016 году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" в понедельник.
"Июль, по данным Гидрометцентра России, оказался рекордным по теплу. Он делит 1 и 2 место с 2016 годом... Температура была выше нормы практически по всей территории страны", - сказал Вильфанд.
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