https://ria.ru/20200831/pogoda-1576522392.html
В России зафиксировали рекордно теплый июль
Средняя температура в июле в РФ была выше нормы, этот месяц делит первое и второе место с самым теплым июлем, который был в 2016 году, сообщил научный... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:49
2020-08-31T12:49
2020-08-31T12:49
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Средняя температура в июле в РФ была выше нормы, этот месяц делит первое и второе место с самым теплым июлем, который был в 2016 году, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" в понедельник."Июль, по данным Гидрометцентра России, оказался рекордным по теплу. Он делит 1 и 2 место с 2016 годом... Температура была выше нормы практически по всей территории страны", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20200831/zima-1576514692.html
4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, общество