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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/pandemiya-1576512703.html
В России за сутки выписали 2 405 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:38
2020-08-31T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 405 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 809 387", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество

В России за сутки выписали 2 405 человек после COVID-19

10:38 31.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 405 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 809 387", - говорится в сообщении.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 08:35
В России провели более 36,6 миллиона тестов на коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
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