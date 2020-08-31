https://ria.ru/20200831/pandemiya-1576512703.html

В России за сутки выписали 2 405 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:38

2020-08-31T10:38

2020-08-31T10:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 405 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 809 387", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200831/test-1576506768.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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