https://ria.ru/20200831/pandemiya-1576512703.html
В России за сутки выписали 2 405 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:38
2020-08-31T10:38
2020-08-31T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время - 809 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 405 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 809 387", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200831/test-1576506768.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество