Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/pandemiya-1576510447.html
Роструд рассказал о вопросах, волновавших россиян во время пандемии
Россияне обращались на горячую линию Роструда, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:07
2020-08-31T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_7bf1b80a4b60ec660e6ea080e110332f.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Россияне обращались на горячую линию <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструда</a>, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа о ходе выполнения в первом полугодии 2020 года мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.В связи с распространением коронавируса и введением режима нерабочих дней с 21 марта начала работать круглосуточная горячая линия Роструда. Работники и работодатели могли получить разъяснения по вопросам соблюдения норм трудового законодательства.В пиковые дни количество консультаций достигло 7 тысяч в день, уточняется в документе."Основная доля поступивших вопросов (28%) касалась режима работы, 23% приходились на вопросы по заработной плате, 15% - на вопросы, касающиеся увольнений", - говорится в нем.На 13 июля число обращений на горячую линию превысило 136,3 тысячи.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/krizis-1576496874.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_dfa4f7a844f6869999bd8dbc8ea50f58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Роструд рассказал о вопросах, волновавших россиян во время пандемии

10:07 31.08.2020
263
© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Россияне обращались на горячую линию Роструда, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа о ходе выполнения в первом полугодии 2020 года мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.
В связи с распространением коронавируса и введением режима нерабочих дней с 21 марта начала работать круглосуточная горячая линия Роструда. Работники и работодатели могли получить разъяснения по вопросам соблюдения норм трудового законодательства.
В пиковые дни количество консультаций достигло 7 тысяч в день, уточняется в документе.
"Основная доля поступивших вопросов (28%) касалась режима работы, 23% приходились на вопросы по заработной плате, 15% - на вопросы, касающиеся увольнений", - говорится в нем.
На 13 июля число обращений на горячую линию превысило 136,3 тысячи.
Чайка с медицинской маской в клюве в порту Дувра, Великобритания - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 18:46
"Это более страшный кризис". Пандемию COVID-19 сравнили с войной
210101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
Рекомендуем
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
РФПИ готов предложить США экспертизу для одобрения препаратов от COVID-19
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
На Ленинградской АЭС-2 запустили реактор нового энергоблока
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Лесли Хэмилтон
Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Из Орегона в Портленд направят полицию для помощи на фоне беспорядков
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
Бывший Министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман
В Челябинской области умерла экс-министр, у которой выявили коронавирус
Кадр из фильма Вратарь Галактики
"Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
"Газпром" подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле опровергли сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Лотерея
Житель Перми выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК начал тестирование системы электронного дистанционного голосования
Силовики задержали ячейку финансистов Исламского государства. Кадры ФСБ
ФСБ задержала шестерых сборщиков денег для ИГ*
Светлана Тихановская
Тихановская: оппозиция готова обсудить участие посредников по Белоруссии
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния