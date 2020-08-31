https://ria.ru/20200831/pandemiya-1576510447.html
Роструд рассказал о вопросах, волновавших россиян во время пандемии
Россияне обращались на горячую линию Роструда, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:07
2020-08-31T10:07
2020-08-31T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Россияне обращались на горячую линию <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструда</a>, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа о ходе выполнения в первом полугодии 2020 года мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.В связи с распространением коронавируса и введением режима нерабочих дней с 21 марта начала работать круглосуточная горячая линия Роструда. Работники и работодатели могли получить разъяснения по вопросам соблюдения норм трудового законодательства.В пиковые дни количество консультаций достигло 7 тысяч в день, уточняется в документе."Основная доля поступивших вопросов (28%) касалась режима работы, 23% приходились на вопросы по заработной плате, 15% - на вопросы, касающиеся увольнений", - говорится в нем.На 13 июля число обращений на горячую линию превысило 136,3 тысячи.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/krizis-1576496874.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество