https://ria.ru/20200831/pandemiya-1576510447.html

Роструд рассказал о вопросах, волновавших россиян во время пандемии

Россияне обращались на горячую линию Роструда, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:07

2020-08-31T10:07

2020-08-31T10:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Россияне обращались на горячую линию <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструда</a>, открытую во время пандемии, в основном с вопросами о режиме работы, зарплате и увольнениях, следует из документа о ходе выполнения в первом полугодии 2020 года мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.В связи с распространением коронавируса и введением режима нерабочих дней с 21 марта начала работать круглосуточная горячая линия Роструда. Работники и работодатели могли получить разъяснения по вопросам соблюдения норм трудового законодательства.В пиковые дни количество консультаций достигло 7 тысяч в день, уточняется в документе."Основная доля поступивших вопросов (28%) касалась режима работы, 23% приходились на вопросы по заработной плате, 15% - на вопросы, касающиеся увольнений", - говорится в нем.На 13 июля число обращений на горячую линию превысило 136,3 тысячи.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/krizis-1576496874.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество