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И снова здравствуйте: незабываемые факты о памяти
Сегодня День борьбы с провалами в памяти — "праздник", актуальный для многих независимо от возраста. О том, почему полезно иногда быть рассеянным, как запомнить РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:00
2020-08-31T08:00
что посмотреть
стиль жизни
кино и сериалы
фильмы
бенедикт камбербэтч
альберт эйнштейн
кристофер нолан
культура
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> Сегодня День борьбы с провалами в памяти — "праздник", актуальный для многих независимо от возраста. О том, почему полезно иногда быть рассеянным, как запомнить самое важное, а также какие фильмы об амнезии надо не забыть посмотреть, — в материале РИА Новости.Никогда не поздноМежду тем он — рекордсмен России, знающий наизусть число <em>пи</em> до 11 106 знаков после запятой. И это не предел. Согласно исследованиям профессора Пола Ребера из Северо-Западного университета, человеческая память <a href="https://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-memory-capacity/" target="_blank">способна</a> вместить до 2,5 петабайт: это примерно три миллиона часов телешоу. Но, конечно, при должной тренировке — ведь память, как и мышцы, нуждается в упражнениях.Эту потерю с лихвой компенсирует опыт — профессиональные и организационные навыки, выработанные с годами. Так что зрелые люди в целом лучше молодых справляются с поставленными задачами. "Все прочитанное, передуманное и усвоенное в течение жизни делает старость интереснее и приятнее", — подчеркивает Букин.Обычно память активно развивается до 25 лет, хотя утверждают, что первые воспоминания эмбрион <a href="https://www.sciencemag.org/news/2013/08/babies-learn-recognize-words-womb" target="_blank">получает </a>еще в утробе матери, но сохраниться им не суждено. Это называется младенческой амнезией, и ее причины пока неизвестны. По одной из гипотез, у ребенка еще не развиты отделы мозга, ответственные за долговременную память. "Связи между нейронами в раннем возрасте хаотичны. Запоминание происходит через ассоциации, а их-то пока маленький человек не усвоил", — объясняет Букин. А вот психоаналитики считают, что такой механизм "очистки" природа заложила, чтобы сохранить психику от травм, из которых, по сути, и состоит жизнь беспомощного существа.Запомнить всеУ персонажей эпизода "История тебя" сериала-антиутопии "Черное зеркало" есть вживленная в глаза камера, позволяющая пересматривать свое прошлое. Однако счастья героям это не приносит — скорее наоборот: ведь что-то просто необходимо забыть.По мнению Артура Думчева, люди, заявляющие, что обладают уникальной особенностью все помнить, лукавят. Например, чтобы назвать день недели по дате в любой конкретный год, достаточно запомнить 12 чисел — это мнемотехника "<a href="https://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5/" target="_blank">календарь в голове</a>". "А какие сериалы шли по ТВ и какие песни звучали по радио, можно выучить, плюс добавить импровизацию с данными, которые нельзя проверить: что ели на завтрак, о чем думали. Так, в частности, прославился Дэниел Таммет, который сделал карьеру, выдавая себя за саванта (человека с выдающимися способностями. — Прим. ред.)".Рассеянный с улицы БассейнойУ интеллекта с памятью, по словам Думчева, прямая корреляция: "Человек с высоким IQ быстрее находит правильный подход к запоминанию, у него в голове больше моделей, позволяющих ассоциировать информацию".А как же гении, которые порой забывают, даже где оставили очки? Психолог Денис Букин указывает, что профессорская рассеянность происходит не от плохого внимания, а от постоянной погруженности в научные задачи."Человек настолько увлечен своим делом, что ему не до быта. Мои преподаватели в Новосибирской физматшколе шутили: "Рассеянность — высшая степень сосредоточенности". Физик, который читал нам лекции, походил на дока Брауна из "Назад в будущее" и внешностью, и манерами. Отвечал невпопад, аудитории путал и мел с пиджака отряхивать забывал, но стоило кому-то заговорить об интересном эксперименте, как он весь превращался во внимание".Благодаря сериалу "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем широкую известность получил метод "чертоги разума": построить в уме целую комнату, где можно методично, по ящичкам, "раскладывать" все, что нужно запомнить. Букин относится к этому скептически: "Если только на вечеринках друзей удивлять, а в реальной жизни это работает с трудом. Вот сидите вы на совещании, от вас требуют переделать неудачную презентацию, а вы в уме: "Кривая продаж похожа на крокодила, положим ее в холодильник". Согласитесь, глуповато".Вместо этого он советует простое, но эффективное десятиминутное упражнение: припоминание своего дня. "Вечером восстановите в памяти, куда ездили, с кем встречались, о чем говорили. Важно фиксировать не только события, но и связи между ними: "На почту после встречи пошел, потому что было по пути". Сначала будет трудно, однако пройдет два-три дня, и вы удивитесь результату". Когда станет легко, можно начать прокручивать день в обратном порядке — с вечера до утра.Также Додонова советует старый добрый способ — записывать. А если требуется что-то выучить, то лучше делать это перед сном, когда активизируется гиппокамп — часть мозга, ответственная за усвоение информации. "Так что бодрствовать всю ночь перед экзаменом — проиграть без боя", — предупреждает она.Незабываемый кадрПроблемы с памятью — один из самых любимых сценаристами ходов. Фильмов на этом построено множество: от легких комедий (как "За бортом") до остросюжетных боевиков вроде франшизы про агента Джейсона Борна, а также романтических мелодрам ("Все еще Элис", "Пятьдесят первых поцелуев", "Прежде чем я усну").Возможность "по щелчку" стирать ненужную информацию из мозга есть в картинах "Люди в черном", "Час расплаты" и, конечно, "Вечное сияние чистого разума" — в последнем такую услугу предоставляет специальная компания. По мнению Артура Думчева, эта технология так и останется фантастикой: "Воспоминания тесно переплетены друг с другом. Это как смешать в одной чашке кофе и чай, а потом попробовать удалить оттуда один из напитков".По словам психолога Дениса Букина, радикальных технологий усовершенствования памяти в будущем бояться не стоит. Главную уже изобрели в далеком прошлом — письменность. Ее критиковал еще Платон, однако глупее человечество в итоге не стало. Хотя, вероятно, многие, как предупреждал древнегреческий философ, действительно слишком полагаются на записи.<br>
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что посмотреть , стиль жизни, кино и сериалы, фильмы, бенедикт камбербэтч, альберт эйнштейн, кристофер нолан

И снова здравствуйте: незабываемые факты о памяти

08:00 31.08.2020
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© BBC Wales (2010 - ...)Кадр из сериала "Шерлок"
Кадр из сериала Шерлок - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© BBC Wales (2010 - ...)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня День борьбы с провалами в памяти — "праздник", актуальный для многих независимо от возраста. О том, почему полезно иногда быть рассеянным, как запомнить самое важное, а также какие фильмы об амнезии надо не забыть посмотреть, — в материале РИА Новости.

Никогда не поздно

"У меня обыкновенная память. Без мнемотехник не смогу запомнить и 20 цифр. Я не задерживаю в голове имена новых знакомых и фиксирую в календаре все, что нужно сделать", — говорит Артур Думчев, автор книги "Помнить все".

Между тем он — рекордсмен России, знающий наизусть число пи до 11 106 знаков после запятой. И это не предел. Согласно исследованиям профессора Пола Ребера из Северо-Западного университета, человеческая память способна вместить до 2,5 петабайт: это примерно три миллиона часов телешоу. Но, конечно, при должной тренировке — ведь память, как и мышцы, нуждается в упражнениях.

И кстати, годы ей не помеха. "С возрастом, и то незначительно, снижается механическая память, способность зазубривать материал", — отмечает клинический психолог Денис Букин, автор переведенного на десять языков бестселлера "Развитие памяти по методикам спецслужб".

Эту потерю с лихвой компенсирует опыт — профессиональные и организационные навыки, выработанные с годами. Так что зрелые люди в целом лучше молодых справляются с поставленными задачами. "Все прочитанное, передуманное и усвоенное в течение жизни делает старость интереснее и приятнее", — подчеркивает Букин.
Кадр из фильма День сурка - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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Обычно память активно развивается до 25 лет, хотя утверждают, что первые воспоминания эмбрион получает еще в утробе матери, но сохраниться им не суждено. Это называется младенческой амнезией, и ее причины пока неизвестны. По одной из гипотез, у ребенка еще не развиты отделы мозга, ответственные за долговременную память. "Связи между нейронами в раннем возрасте хаотичны. Запоминание происходит через ассоциации, а их-то пока маленький человек не усвоил", — объясняет Букин. А вот психоаналитики считают, что такой механизм "очистки" природа заложила, чтобы сохранить психику от травм, из которых, по сути, и состоит жизнь беспомощного существа.

Запомнить все

У персонажей эпизода "История тебя" сериала-антиутопии "Черное зеркало" есть вживленная в глаза камера, позволяющая пересматривать свое прошлое. Однако счастья героям это не приносит — скорее наоборот: ведь что-то просто необходимо забыть.

"Память — не жесткий диск компьютера. Она связана с эмоциями, вниманием, воображением и мышлением, которые отделяют важное от несущественного. Без забывания и эмоциональной окраски мы потонем в бесконечном потоке пустяков", — подчеркивает психолог Денис Букин.

По мнению Артура Думчева, люди, заявляющие, что обладают уникальной особенностью все помнить, лукавят. Например, чтобы назвать день недели по дате в любой конкретный год, достаточно запомнить 12 чисел — это мнемотехника "календарь в голове". "А какие сериалы шли по ТВ и какие песни звучали по радио, можно выучить, плюс добавить импровизацию с данными, которые нельзя проверить: что ели на завтрак, о чем думали. Так, в частности, прославился Дэниел Таммет, который сделал карьеру, выдавая себя за саванта (человека с выдающимися способностями. — Прим. ред.)".

Рассеянный с улицы Бассейной

У интеллекта с памятью, по словам Думчева, прямая корреляция: "Человек с высоким IQ быстрее находит правильный подход к запоминанию, у него в голове больше моделей, позволяющих ассоциировать информацию".
А как же гении, которые порой забывают, даже где оставили очки? Психолог Денис Букин указывает, что профессорская рассеянность происходит не от плохого внимания, а от постоянной погруженности в научные задачи.
"Человек настолько увлечен своим делом, что ему не до быта. Мои преподаватели в Новосибирской физматшколе шутили: "Рассеянность — высшая степень сосредоточенности". Физик, который читал нам лекции, походил на дока Брауна из "Назад в будущее" и внешностью, и манерами. Отвечал невпопад, аудитории путал и мел с пиджака отряхивать забывал, но стоило кому-то заговорить об интересном эксперименте, как он весь превращался во внимание".
© Universal Pictures (1985)Кадр из фильма "Назад в будущее"
Кадр из фильма Назад в будущее - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© Universal Pictures (1985)
Кадр из фильма "Назад в будущее"
Благодаря сериалу "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем широкую известность получил метод "чертоги разума": построить в уме целую комнату, где можно методично, по ящичкам, "раскладывать" все, что нужно запомнить. Букин относится к этому скептически: "Если только на вечеринках друзей удивлять, а в реальной жизни это работает с трудом. Вот сидите вы на совещании, от вас требуют переделать неудачную презентацию, а вы в уме: "Кривая продаж похожа на крокодила, положим ее в холодильник". Согласитесь, глуповато".
Вместо этого он советует простое, но эффективное десятиминутное упражнение: припоминание своего дня. "Вечером восстановите в памяти, куда ездили, с кем встречались, о чем говорили. Важно фиксировать не только события, но и связи между ними: "На почту после встречи пошел, потому что было по пути". Сначала будет трудно, однако пройдет два-три дня, и вы удивитесь результату". Когда станет легко, можно начать прокручивать день в обратном порядке — с вечера до утра.
© BBC Wales (2010 - ...)Кадр из сериала "Шерлок"
Кадр из сериала Шерлок - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© BBC Wales (2010 - ...)
Кадр из сериала "Шерлок"

Тренер по развитию памяти и автор серии книг-тренажеров для мозга "Умный шоколад" Екатерина Додонова упоминает "эффект Зейгарник", согласно которому люди лучше помнят незаконченное действие, или гештальт. Так что если нужно что-то не забыть, лучше это просто недоделать: "Можно начать делать важное дело вечером, и тогда утром мозг вспомнит о нем".

Также Додонова советует старый добрый способ — записывать. А если требуется что-то выучить, то лучше делать это перед сном, когда активизируется гиппокамп — часть мозга, ответственная за усвоение информации. "Так что бодрствовать всю ночь перед экзаменом — проиграть без боя", — предупреждает она.

Незабываемый кадр

Проблемы с памятью — один из самых любимых сценаристами ходов. Фильмов на этом построено множество: от легких комедий (как "За бортом") до остросюжетных боевиков вроде франшизы про агента Джейсона Борна, а также романтических мелодрам ("Все еще Элис", "Пятьдесят первых поцелуев", "Прежде чем я усну").
© Focus Features/This Is That Productions (2004)Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"
Кадр из фильма Вечное сияние чистого разума - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
© Focus Features/This Is That Productions (2004)
Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"
Возможность "по щелчку" стирать ненужную информацию из мозга есть в картинах "Люди в черном", "Час расплаты" и, конечно, "Вечное сияние чистого разума" — в последнем такую услугу предоставляет специальная компания. По мнению Артура Думчева, эта технология так и останется фантастикой: "Воспоминания тесно переплетены друг с другом. Это как смешать в одной чашке кофе и чай, а потом попробовать удалить оттуда один из напитков".
По словам психолога Дениса Букина, радикальных технологий усовершенствования памяти в будущем бояться не стоит. Главную уже изобрели в далеком прошлом — письменность. Ее критиковал еще Платон, однако глупее человечество в итоге не стало. Хотя, вероятно, многие, как предупреждал древнегреческий философ, действительно слишком полагаются на записи.

Екатерина Додонова подчеркивает: "Вообще, отличительная черта нашего времени — когда люди держат в голове, где взять информацию, но ее саму уже не запоминают".

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