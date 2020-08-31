https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576537038.html

Правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии

Правительство ФРГ твердо стоит на стороне демонстрантов в Белоруссии, призывает президента Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией, в котором роль... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:13

2020-08-31T16:13

2020-08-31T16:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

штеффен зайберт

александр лукашенко

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ твердо стоит на стороне демонстрантов в Белоруссии, призывает президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> к диалогу с оппозицией, в котором роль посредника готова выполнить ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.Он отметил, что в Берлине обратили внимание на то, что "по заслуживающим доверие сообщениям многочисленные мирные демонстранты были задержаны" в ходе прошедших в Белоруссии в выходные акций протеста оппозиции.Он добавил, что Лукашенко должен "осознать реальность в стране". "Требуется открытый диалог между властями страны и силами оппозиции и всем обществом Белоруссии, который бы привел к мирному решению нынешнего кризиса. Готовность к этому вновь подтвердил Координационный совет, к диалогу, который на основании действующей конституции может внести вклад. <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_" target="_blank">ОБСЕ</a> готова выступить посредником в таком диалоге", - добавил представитель кабмина ФРГ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576528798.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

Vagner Tusk Правительство Германии забыло выразить поддержку демонстрантам в Берлине, Щвеции, США и желтым жилетам во Франции. Вы че там слепые и глухие? Или у вас глаза открыты и слух работает только в сторону Белоруссии? Хватит вмешиваться во внутренние дела другого государства. Ваш блицкриг закончился 9 МАЯ 1945года. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! 60

Семен Семеныч А не встать ли Правительству Белоруссии на сторону всех протестующих в ЕС? 50

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германия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, штеффен зайберт, александр лукашенко, германия, белоруссия, в мире