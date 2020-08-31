Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576537038.html
Правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии
Правительство ФРГ твердо стоит на стороне демонстрантов в Белоруссии, призывает президента Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией, в котором роль... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:13
2020-08-31T16:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
штеффен зайберт
александр лукашенко
германия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576490029_0:377:2971:2048_1400x0_80_0_0_0622abe0eb331a5de706c1b6250ba003.jpg
<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ твердо стоит на стороне демонстрантов в Белоруссии, призывает президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> к диалогу с оппозицией, в котором роль посредника готова выполнить ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.Он отметил, что в Берлине обратили внимание на то, что "по заслуживающим доверие сообщениям многочисленные мирные демонстранты были задержаны" в ходе прошедших в Белоруссии в выходные акций протеста оппозиции.Он добавил, что Лукашенко должен "осознать реальность в стране". "Требуется открытый диалог между властями страны и силами оппозиции и всем обществом Белоруссии, который бы привел к мирному решению нынешнего кризиса. Готовность к этому вновь подтвердил Координационный совет, к диалогу, который на основании действующей конституции может внести вклад. <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_" target="_blank">ОБСЕ</a> готова выступить посредником в таком диалоге", - добавил представитель кабмина ФРГ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576528798.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Правительство Германии забыло выразить поддержку демонстрантам в Берлине, Щвеции, США и желтым жилетам во Франции. Вы че там слепые и глухие? Или у вас глаза открыты и слух работает только в сторону Белоруссии? Хватит вмешиваться во внутренние дела другого государства. Ваш блицкриг закончился 9 МАЯ 1945года. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!
60
А не встать ли Правительству Белоруссии на сторону всех протестующих в ЕС?
50
15
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576490029_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_2efce9b466f221c590dfe2ff0016cceb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, штеффен зайберт, александр лукашенко, германия, белоруссия, в мире

Правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии

16:13 31.08.2020 (обновлено: 16:44 31.08.2020)
895
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ твердо стоит на стороне демонстрантов в Белоруссии, призывает президента Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией, в котором роль посредника готова выполнить ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Он отметил, что в Берлине обратили внимание на то, что "по заслуживающим доверие сообщениям многочисленные мирные демонстранты были задержаны" в ходе прошедших в Белоруссии в выходные акций протеста оппозиции.

"Смелость тысяч людей впечатляет. Они не дали себя запугать продолжающимися репрессиями Лукашенко и его специальных сил. К сожалению, по-прежнему поступают сообщения о превышении полномочий и пытках, которые происходят за стенами тюрем. Из этих сообщений можно понять, какому риску подвергаются демонстранты, особенно, как в субботу, женщины. Правительство твердо стоит на стороне людей в их желании свободы, политического участия и политических изменений", - сказал Зайберт.

Он добавил, что Лукашенко должен "осознать реальность в стране". "Требуется открытый диалог между властями страны и силами оппозиции и всем обществом Белоруссии, который бы привел к мирному решению нынешнего кризиса. Готовность к этому вновь подтвердил Координационный совет, к диалогу, который на основании действующей конституции может внести вклад. ОБСЕ готова выступить посредником в таком диалоге", - добавил представитель кабмина ФРГ.
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 14:08Протесты в Белоруссии
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
1518002594
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяШтеффен ЗайбертАлександр ЛукашенкоГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правительство Германии забыло выразить поддержку демонстрантам в Берлине, Щвеции, США и желтым жилетам во Франции. Вы че там слепые и глухие? Или у вас глаза открыты и слух работает только в сторону Белоруссии? Хватит вмешиваться во внутренние дела другого государства. Ваш блицкриг закончился 9 МАЯ 1945года. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!
31 августа, 16:20
Vagner Tusk
4130003
А не встать ли Правительству Белоруссии на сторону всех протестующих в ЕС?
31 августа, 16:15
Семен Семеныч
2870000
Рекомендуем
Волонтер раздает георгиевские ленточки
На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками
Рига
В Латвии обнародовали список белорусских чиновников, кому запретили въезд
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу
Мирослав Митрофанов
Лидер Русского союза Латвии высмеял решение МИД запретить въезд Лукашенко
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Минск не просил российских медиков помочь с COVID-19
Здание МИД России
Переговоры глав МИД России и Белоруссии запланированы на 2 сентября
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Российские рубли
Эксперт оценил возможность вхождения России в пятерку крупнейших экономик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния