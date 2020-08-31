Правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии
16:13 31.08.2020 (обновлено: 16:44 31.08.2020)
895
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ твердо стоит на стороне демонстрантов в Белоруссии, призывает президента Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией, в котором роль посредника готова выполнить ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Он отметил, что в Берлине обратили внимание на то, что "по заслуживающим доверие сообщениям многочисленные мирные демонстранты были задержаны" в ходе прошедших в Белоруссии в выходные акций протеста оппозиции.
"Смелость тысяч людей впечатляет. Они не дали себя запугать продолжающимися репрессиями Лукашенко и его специальных сил. К сожалению, по-прежнему поступают сообщения о превышении полномочий и пытках, которые происходят за стенами тюрем. Из этих сообщений можно понять, какому риску подвергаются демонстранты, особенно, как в субботу, женщины. Правительство твердо стоит на стороне людей в их желании свободы, политического участия и политических изменений", - сказал Зайберт.
Он добавил, что Лукашенко должен "осознать реальность в стране". "Требуется открытый диалог между властями страны и силами оппозиции и всем обществом Белоруссии, который бы привел к мирному решению нынешнего кризиса. Готовность к этому вновь подтвердил Координационный совет, к диалогу, который на основании действующей конституции может внести вклад. ОБСЕ готова выступить посредником в таком диалоге", - добавил представитель кабмина ФРГ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
17 августа, 08:00Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко