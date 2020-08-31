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Договор об объединении между ФРГ и ГДР (1990)
31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T01:52
2020-08-31T01:52
германская демократическая республика (гдр)
справки
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31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе <a href="http://www.ria.ru/history/20070831/75877905.html" target="_blank">подписали</a> Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении), предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения <a href="https://ria.ru/location_East_Germany" target="_blank">ГДР</a> к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ. <a href="https://mgimo.ru/about/news/experts/132057/" target="_blank">Переговоры</a> о возможности объединения ФРГ и ГДР и создания единого германского государства непрерывно, но безуспешно велись в течение сорока лет после окончания Второй мировой войны и возникновения на месте разгромленного Третьего рейха двух государств. Этому мешало много обстоятельств, в том числе такое существенное как противоположность социально-экономических и политических систем, на которых базировались эти два государства. Правительства ФРГ и ГДР, а также держав-победительниц – СССР, США, Великобритании и Франции, несших в соответствии с послевоенными урегулированиями ответственность за "Германию в целом" и обладавшие соответствующими контрольными правами, не могли договориться по ключевому вопросу – каким будет военно-политический статус объединенной Германии. Западные державы настаивали на ее интеграции в НАТО. Советский Союз выступал за то, чтобы объединенная Германия не входила ни в какие военно-политические блоки и имела статус нейтрального или неприсоединившегося государства. Уже в 1950-х годах было <a href="http://www.lawmix.ru/comm/969" target="_blank">представлено несколько планов</a> по объединению Германии, в том числе создание конфедерации двух немецких государств. Особое значение имела "Программа из десяти пунктов по преодолению раскола Германии и Европы" канцлера ФРГ Гельмута Коля от 1989 года, которая предусматривала создание конфедеративных структур с последующим объединением ГДР и ФРГ. 1 февраля 1990 года премьер-министр ГДР Ганс Модров выступил перед Народной палатой страны с концепцией германского единства, которая называлась "Германия – единое отечество".Конечной целью было провозглашение единого германского государства со столицей в Берлине.Был открыт путь к международно-политическому признанию неизбежности государственного объединения ГДР и ФРГ. Основным вопросом в ГДР и ФРГ стал вопрос о способе предстоящего объединения. В преамбуле Основного закона ФРГ, принятого 23 мая 1949 года, была провозглашена идея национального и государственного единства немцев, обосновывалось их право на свободное самоопределение.Основной закон содержал две статьи, регулировавшие объединение Германии: статью 23 и статью 146. Статья 23 Основного закона гласила: "Этот Основной закон действует вначале на территории земель Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В других частях Германии он должен вступить в силу после их присоединения". Статья 146 закрепляла следующее: "Этот Основной закон прекращает действовать в день вступления в силу Конституции, которая принята немецким народом путем свободного волеизъявления". Путь к германскому единству в соответствии со статьей 23 значительно ускорял процесс объединения двух немецких государств, так как в этом случае не требовались предварительные переговоры о новой Конституции и предполагалось автоматическое распространение политических, правовых и экономических структур ФРГ на Восточную Германию. Правовой основой процесса договорного урегулирования в отношении Германии стал целый ряд международно-правовых соглашений. Первым крупным шагом на этом пути <a href="http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-5/107.htm" target="_blank">стал</a> Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР от 18 мая 1990 года. ГДР утратила свой суверенитет в области финансовой и денежной политики. Вступление в действие Договора привело к денежной реформе. В результате марка ГДР была заменена немецкой маркой, ставшей единым платежным средством на территории еще параллельно существующих двух немецких государств. ГДР не только включалась в сферу действия дойч-марки, но и в Общий рынок Европейского сообщества. Следующим шагом к практической реализации германского единства было приведение в соответствие административно-территориального деления ГДР и ФРГ. 22 июля 1990 года на территории ГДР было <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/BJNR208890990.html" target="_blank">учреждено пять новых земель</a>: Мекленбург, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Тюрингия и Саксония. Очередной ступенью на пути к немецкому единству стал договор "О подготовке и проведении первых общегерманских выборов немецкого бундестага" от 3 августа 1990 года, в котором были созданы предпосылки и единая правовая основа для общегерманских выборов. Завершение внутреннего процесса объединения Германии ознаменовал Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии (Договор об объединении), подписанный 31 августа 1990 года. Договор представляет собой объемный документ, регулирующий все правовые аспекты создания единого германского государства. Преамбула договора выражает мотивы объединения, а сущность договора определяется в 1-й статье: "С осуществлением вступления Германской Демократической Республики в Федеративную согласно статье 23 Основного закона 3 октября 1990 года земли Бранденбург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия становятся землями Федеративной республики Германии". В этой же статье установлено, что 23 района Берлина образуют "землю" Берлин, который является главным городом (столицей) Германии. Вопрос о пребывании правительства и парламента должен был решаться в особом порядке. ФРГ брала на себя обязательство ввести в действие Основной закон на вошедшей в ее состав территории посредством принятия парламентом соответствующего правового акта. До присоединения допускались предусмотренные договором переходные и чрезвычайные положения. Имущество и долги ГДР, в соответствии с документом, перешли к ФРГ. Приложения к Договору об объединении регулировали вступление правовых норм ФРГ на присоединяемой территории. Договор об объединении от 31 августа 1990 года являлся международным договором.Федеральный конституционный суд в своем решении от 18 сентября 1990 года <a href="https://www.lawmix.ru/comm/969?page=2" target="_blank">постановил</a>, что Договор "имеет силу международного права, даже если по содержанию он регулирует не внешние отношения ФРГ". 12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР <a href="https://www.lawmix.ru/abrolaw/14133" target="_blank">подписали</a> Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой стороны подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В соответствии с московским Договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия – объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
германская демократическая республика (гдр)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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германская демократическая республика (гдр), справки

Договор об объединении между ФРГ и ГДР (1990)

01:52 31.08.2020
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© AP Photo / Claus EckertМинистр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле, председатель Правительства ГДР Лотар де Мезьери и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе после подписания договора об объединении между ФРГ и ГДР в Берлине. 31 августа 1990
Министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле, председатель Правительства ГДР Лотар де Мезьери и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе после подписания договора об объединении между ФРГ и ГДР в Берлине. 31 августа 1990
© AP Photo / Claus Eckert
31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении), предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ.
Переговоры о возможности объединения ФРГ и ГДР и создания единого германского государства непрерывно, но безуспешно велись в течение сорока лет после окончания Второй мировой войны и возникновения на месте разгромленного Третьего рейха двух государств. Этому мешало много обстоятельств, в том числе такое существенное как противоположность социально-экономических и политических систем, на которых базировались эти два государства.
Правительства ФРГ и ГДР, а также держав-победительниц – СССР, США, Великобритании и Франции, несших в соответствии с послевоенными урегулированиями ответственность за "Германию в целом" и обладавшие соответствующими контрольными правами, не могли договориться по ключевому вопросу – каким будет военно-политический статус объединенной Германии. Западные державы настаивали на ее интеграции в НАТО. Советский Союз выступал за то, чтобы объединенная Германия не входила ни в какие военно-политические блоки и имела статус нейтрального или неприсоединившегося государства.
Уже в 1950-х годах было представлено несколько планов по объединению Германии, в том числе создание конфедерации двух немецких государств. Особое значение имела "Программа из десяти пунктов по преодолению раскола Германии и Европы" канцлера ФРГ Гельмута Коля от 1989 года, которая предусматривала создание конфедеративных структур с последующим объединением ГДР и ФРГ.
1 февраля 1990 года премьер-министр ГДР Ганс Модров выступил перед Народной палатой страны с концепцией германского единства, которая называлась "Германия – единое отечество".
Конечной целью было провозглашение единого германского государства со столицей в Берлине.
Был открыт путь к международно-политическому признанию неизбежности государственного объединения ГДР и ФРГ.
Основным вопросом в ГДР и ФРГ стал вопрос о способе предстоящего объединения. В преамбуле Основного закона ФРГ, принятого 23 мая 1949 года, была провозглашена идея национального и государственного единства немцев, обосновывалось их право на свободное самоопределение.
Основной закон содержал две статьи, регулировавшие объединение Германии: статью 23 и статью 146. Статья 23 Основного закона гласила: "Этот Основной закон действует вначале на территории земель Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В других частях Германии он должен вступить в силу после их присоединения". Статья 146 закрепляла следующее: "Этот Основной закон прекращает действовать в день вступления в силу Конституции, которая принята немецким народом путем свободного волеизъявления".
Путь к германскому единству в соответствии со статьей 23 значительно ускорял процесс объединения двух немецких государств, так как в этом случае не требовались предварительные переговоры о новой Конституции и предполагалось автоматическое распространение политических, правовых и экономических структур ФРГ на Восточную Германию.
Правовой основой процесса договорного урегулирования в отношении Германии стал целый ряд международно-правовых соглашений.
Первым крупным шагом на этом пути стал Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР от 18 мая 1990 года. ГДР утратила свой суверенитет в области финансовой и денежной политики. Вступление в действие Договора привело к денежной реформе. В результате марка ГДР была заменена немецкой маркой, ставшей единым платежным средством на территории еще параллельно существующих двух немецких государств. ГДР не только включалась в сферу действия дойч-марки, но и в Общий рынок Европейского сообщества.
Следующим шагом к практической реализации германского единства было приведение в соответствие административно-территориального деления ГДР и ФРГ. 22 июля 1990 года на территории ГДР было учреждено пять новых земель: Мекленбург, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Тюрингия и Саксония.
Очередной ступенью на пути к немецкому единству стал договор "О подготовке и проведении первых общегерманских выборов немецкого бундестага" от 3 августа 1990 года, в котором были созданы предпосылки и единая правовая основа для общегерманских выборов.
Завершение внутреннего процесса объединения Германии ознаменовал Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии (Договор об объединении), подписанный 31 августа 1990 года.
Договор представляет собой объемный документ, регулирующий все правовые аспекты создания единого германского государства. Преамбула договора выражает мотивы объединения, а сущность договора определяется в 1-й статье: "С осуществлением вступления Германской Демократической Республики в Федеративную согласно статье 23 Основного закона 3 октября 1990 года земли Бранденбург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия становятся землями Федеративной республики Германии". В этой же статье установлено, что 23 района Берлина образуют "землю" Берлин, который является главным городом (столицей) Германии. Вопрос о пребывании правительства и парламента должен был решаться в особом порядке.
ФРГ брала на себя обязательство ввести в действие Основной закон на вошедшей в ее состав территории посредством принятия парламентом соответствующего правового акта. До присоединения допускались предусмотренные договором переходные и чрезвычайные положения.
Имущество и долги ГДР, в соответствии с документом, перешли к ФРГ.
Приложения к Договору об объединении регулировали вступление правовых норм ФРГ на присоединяемой территории.
Договор об объединении от 31 августа 1990 года являлся международным договором.
Федеральный конституционный суд в своем решении от 18 сентября 1990 года постановил, что Договор "имеет силу международного права, даже если по содержанию он регулирует не внешние отношения ФРГ".
12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой стороны подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина.
3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В соответствии с московским Договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия – объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Германская Демократическая Республика (ГДР)Справки
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