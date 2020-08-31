https://ria.ru/20200831/novorossiysk-1576547055.html

Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему не нравится Новороссийск. Такое мнение он высказал в интервью "КП – Кубань". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:06

2020-08-31T19:06

2020-08-31T22:35

культура

новости - туризм

иван охлобыстин

новороссийск

геленджик

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> рассказал, что ему не нравится <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийск</a>. Такое мнение он высказал в интервью "<a href="https://www.kuban.kp.ru/online/news/3996915/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">КП – Кубань</a>".Охлобыстин назвал Новороссийск "странным местом".При этом соседний Геленджик Охлобыстину понравился. По словам актера, город вызывает у него "самые романтические чувства". Он отметил, что в <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a> нет такого, чтобы "местные ассоциировали себя с отдыхающими".

https://ria.ru/20190403/1552349231.html

Себекхотеп III Ох, Ваня, зря ты так, Новороссийск ведь ответит! Ну не держится, разный ваш гламур на цементе новороссийского завода, зато школы и детсады хорошо получаются. 26

Искандер- М Это кто вообще такой ваня? Мне не нравится этот ваня, а Новороссийск нормуль город 16

11

новороссийск

геленджик

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, иван охлобыстин, новороссийск, геленджик, общество