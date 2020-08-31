Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200831/novorossiysk-1576547055.html
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему не нравится Новороссийск. Такое мнение он высказал в интервью "КП – Кубань". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:06
2020-08-31T22:35
культура
новости - туризм
иван охлобыстин
новороссийск
геленджик
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> рассказал, что ему не нравится <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийск</a>. Такое мнение он высказал в интервью "<a href="https://www.kuban.kp.ru/online/news/3996915/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">КП – Кубань</a>".Охлобыстин назвал Новороссийск "странным местом".При этом соседний Геленджик Охлобыстину понравился. По словам актера, город вызывает у него "самые романтические чувства". Он отметил, что в <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a> нет такого, чтобы "местные ассоциировали себя с отдыхающими".
https://ria.ru/20190403/1552349231.html
Ох, Ваня, зря ты так, Новороссийск ведь ответит! Ну не держится, разный ваш гламур на цементе новороссийского завода, зато школы и детсады хорошо получаются.
26
Это кто вообще такой ваня? Мне не нравится этот ваня, а Новороссийск нормуль город
16
11
новороссийск
геленджик
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_5901034c93b909d8d72a0f014d27d001.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, иван охлобыстин, новороссийск, геленджик, общество

Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море

19:06 31.08.2020 (обновлено: 22:35 31.08.2020)
6723
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему не нравится Новороссийск. Такое мнение он высказал в интервью "КП – Кубань".
Охлобыстин назвал Новороссийск "странным местом".
"Там цементный завод и никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, Господи"! — заявил артист.
При этом соседний Геленджик Охлобыстину понравился. По словам актера, город вызывает у него "самые романтические чувства".
Он отметил, что в Геленджике нет такого, чтобы "местные ассоциировали себя с отдыхающими".
Актер Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 03.04.2019
3 апреля 2019, 14:17Президентские выборы на Украине
Охлобыстин заявил, что Зеленский был прав, когда назвал его идиотом
402693382
Обсудить 11
КультураНовости - ТуризмИван ОхлобыстинНовороссийскГеленджикОбщество
Популярные комментарии
Ох, Ваня, зря ты так, Новороссийск ведь ответит! Ну не держится, разный ваш гламур на цементе новороссийского завода, зато школы и детсады хорошо получаются.
31 августа, 19:28
Себекхотеп III
1930013
Это кто вообще такой ваня? Мне не нравится этот ваня, а Новороссийск нормуль город
31 августа, 19:39
Искандер- М
1210012
Рекомендуем
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Чай
Врач рассказала, кому нельзя пить чай
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Актер Дмитрий Певцов
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Певцова
Офис компании Huawei в Пекине
Huawei предсказали смерть на рынке смартфонов
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Евгений Пригожин
Интерпол прекратил преследование бизнесмена Пригожина
Свидетель Андрей Гаев у здания Пресненского суда Москвы
Потерпевшие хотят наказать "опознавших" Ефремова не за рулем свидетелей
Стоп-кадр видео из ютьюб-аккаунта Tatarka
Солист группы Little Big объявил о разводе
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
Дистанционное обучение школьников
Попова допустила возвращение к дистанционному обучению
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что хочет "попортить жизнь" представителям потерпевших
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния