Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет "Алмаз-Антея" по MH17
12:06 31.08.2020 (обновлено: 16:18 31.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов не смогла получить у Совбеза страны документы "Алмаз-Антея" по делу о крушении рейса MH17, которые предоставила Москва, из-за их засекреченности, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Эти документы должен запросить следственный судья", — сказал он.
Новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17 открылся в Нидерландах 31 августа.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего военным из Курска.
Вместе с тем специалисты российской компании "Алмаз-Антей" провели три эксперимента, которые подтвердили версию о пуске ракеты не со стороны Первомайского, который на тот момент контролировали ополченцы, а с направления населенного пункта Зарощенское — с территории, контролировавшейся украинской армией.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. В первый день заседания обвинение признало, что получило и изучает данные прокуратуры.
МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.
Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. По информации Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года. В Кремле не раз заявляли, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.