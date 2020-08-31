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В Нидерландах открылся новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17
Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины возобновились 31 августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двухмесячного... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:33
2020-08-31T11:33
россия
mh17. расследование
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> возобновились 31 августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> после двухмесячного перерыва.Новый блок слушаний продлится с 31 августа по 22 ноября. Он состоит из трех сессий, каждая из которых продлится две недели: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 ноября по 13 ноября. При этом слушания могут сокращаться или переноситься в зависимости от хода заседаний. Предыдущий блок слушаний завершился 3 июля.Ожидается, что на этих судебных заседаниях будет заслушана позиция адвоката родственников жертв, который может представить запрос о компенсациях. На этом заседании присутствуют также иностранные наблюдатели - от <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и Украины.Как сообщал председательствующий судья Хендрик Стинхейс в первый день судебного процесса по MH17 в марте, более 80 родственников погибших намерены требовать компенсации от обвиняемых по данному делу. На тот момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями. Однако цифры могут измениться.Кроме того, в ходе данных слушаний ожидается выступление защиты единственного представленного в суде по MH17 адвокатами обвиняемого Олега Пулатова, которая представит суду новые требования о дальнейшем расследовании. Прокуратура также озвучит свои позиции.На предыдущих слушаниях, завершившихся в июле, суд предоставил защите Пулатова время до 28 сентября, чтобы закончить подготовку и представление новых запросов о дальнейшем расследовании. Защита просила провести дополнительное расследование сценария, согласно которому MH17 был сбит военным самолетом, расследовать обстоятельства, по которым <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта, а также перевести все дело на русский язык. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет был сбит ополченцами из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">ЗРК "Бук"</a>. По данным защиты, власти Нидерландов отдельно от судебного процесса по крушению расследуют, почему не было закрыто небо над зоной конфликта на востоке Украины. Запрос на перевод всего дела на русский был отклонен, эксперты-юристы назвали решение не соответствующим правовым нормам.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200723/1574812439.html
https://ria.ru/20200721/1574658972.html
https://ria.ru/20200717/1574517296.html
7
россия
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россия, mh17. расследование, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, в мире

В Нидерландах открылся новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17

11:33 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины возобновились 31 августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двухмесячного перерыва.
Новый блок слушаний продлится с 31 августа по 22 ноября. Он состоит из трех сессий, каждая из которых продлится две недели: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 ноября по 13 ноября. При этом слушания могут сокращаться или переноситься в зависимости от хода заседаний. Предыдущий блок слушаний завершился 3 июля.
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Ожидается, что на этих судебных заседаниях будет заслушана позиция адвоката родственников жертв, который может представить запрос о компенсациях. На этом заседании присутствуют также иностранные наблюдатели - от Канады и Украины.
Как сообщал председательствующий судья Хендрик Стинхейс в первый день судебного процесса по MH17 в марте, более 80 родственников погибших намерены требовать компенсации от обвиняемых по данному делу. На тот момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями. Однако цифры могут измениться.
Кроме того, в ходе данных слушаний ожидается выступление защиты единственного представленного в суде по MH17 адвокатами обвиняемого Олега Пулатова, которая представит суду новые требования о дальнейшем расследовании. Прокуратура также озвучит свои позиции.
На предыдущих слушаниях, завершившихся в июле, суд предоставил защите Пулатова время до 28 сентября, чтобы закончить подготовку и представление новых запросов о дальнейшем расследовании. Защита просила провести дополнительное расследование сценария, согласно которому MH17 был сбит военным самолетом, расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта, а также перевести все дело на русский язык. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет был сбит ополченцами из ЗРК "Бук". По данным защиты, власти Нидерландов отдельно от судебного процесса по крушению расследуют, почему не было закрыто небо над зоной конфликта на востоке Украины. Запрос на перевод всего дела на русский был отклонен, эксперты-юристы назвали решение не соответствующим правовым нормам.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
21 июля, 16:02
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
17 июля, 20:35
Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
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РоссияMH17. РасследованиеНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыУкраинаВ мире
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