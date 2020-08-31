https://ria.ru/20200831/music-1576450779.html
У группы Smashing Pumkins вышло два новых сингла
Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:47
2020-08-31T00:47
2020-08-31T00:47
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576450114_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e70ce0f9eee7ba6c5eb92f495df4157f.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love". Это первый релиз музыкантов после альбома "Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun" 2018 года, для записи которого Билли Корган воссоединился со своими коллегами по группе Джеймсом Иха и Джимми Чемберлином. Продюсером обоих треков выступил Билли Корган. В текущем составе (помимо уже названных музыкантов в нем также гитарист Джефф Шредер) группа обещает выпустить новый альбом. В начале года Корган <a href="https://www.nme.com/news/music/billy-corgan-smashing-pumpkins-are-working-on-21-new-songs-for-pretty-different-album-2599920" target="_blank">говорил</a>, что у группы уже готов 21 трек для "совершенно иной" пластинки и обещал, что она выйдет а 2020 году.Джефф Шредер в мае <a href="https://www.nme.com/news/music/smashing-pumpkins-are-working-on-two-new-albums-says-jeff-schroeder-2668021" target="_blank">уточнял</a>, что это будут два разных альбома.
https://ria.ru/20200824/albom-1576087603.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576450114_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_84207fd6cb28243242e3037e165f1e3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love".
Это первый релиз музыкантов после альбома "Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun" 2018 года, для записи которого Билли Корган воссоединился со своими коллегами по группе Джеймсом Иха и Джимми Чемберлином.
Продюсером обоих треков выступил Билли Корган.
В текущем составе (помимо уже названных музыкантов в нем также гитарист Джефф Шредер) группа обещает выпустить новый альбом.
В начале года Корган говорил
, что у группы уже готов 21 трек для "совершенно иной" пластинки и обещал, что она выйдет а 2020 году.
Джефф Шредер в мае уточнял
, что это будут два разных альбома.