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https://ria.ru/20200831/music-1576450779.html
У группы Smashing Pumkins вышло два новых сингла
Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:47
2020-08-31T00:47
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новости культуры
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love". Это первый релиз музыкантов после альбома "Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun" 2018 года, для записи которого Билли Корган воссоединился со своими коллегами по группе Джеймсом Иха и Джимми Чемберлином. Продюсером обоих треков выступил Билли Корган. В текущем составе (помимо уже названных музыкантов в нем также гитарист Джефф Шредер) группа обещает выпустить новый альбом. В начале года Корган <a href="https://www.nme.com/news/music/billy-corgan-smashing-pumpkins-are-working-on-21-new-songs-for-pretty-different-album-2599920" target="_blank">говорил</a>, что у группы уже готов 21 трек для "совершенно иной" пластинки и обещал, что она выйдет а 2020 году.Джефф Шредер в мае <a href="https://www.nme.com/news/music/smashing-pumpkins-are-working-on-two-new-albums-says-jeff-schroeder-2668021" target="_blank">уточнял</a>, что это будут два разных альбома.
https://ria.ru/20200824/albom-1576087603.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес

У группы Smashing Pumkins вышло два новых сингла

00:47 31.08.2020
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© AP Photo / Amy Harris/InvisionБилли Корган из группы Smashing Pumpkins
Билли Корган из группы Smashing Pumpkins
© AP Photo / Amy Harris/Invision
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love".
Это первый релиз музыкантов после альбома "Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun" 2018 года, для записи которого Билли Корган воссоединился со своими коллегами по группе Джеймсом Иха и Джимми Чемберлином.
Продюсером обоих треков выступил Билли Корган.
В текущем составе (помимо уже названных музыкантов в нем также гитарист Джефф Шредер) группа обещает выпустить новый альбом.
В начале года Корган говорил, что у группы уже готов 21 трек для "совершенно иной" пластинки и обещал, что она выйдет а 2020 году.
Джефф Шредер в мае уточнял, что это будут два разных альбома.
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