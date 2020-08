https://ria.ru/20200831/music-1576450779.html

У группы Smashing Pumkins вышло два новых сингла

Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:47

2020-08-31T00:47

2020-08-31T00:47

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576450114_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e70ce0f9eee7ba6c5eb92f495df4157f.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Группа Smashing Pumkins выпустила два новых сингла: "Cyr" и "The Colour of love". Это первый релиз музыкантов после альбома "Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun" 2018 года, для записи которого Билли Корган воссоединился со своими коллегами по группе Джеймсом Иха и Джимми Чемберлином. Продюсером обоих треков выступил Билли Корган. В текущем составе (помимо уже названных музыкантов в нем также гитарист Джефф Шредер) группа обещает выпустить новый альбом. В начале года Корган <a href="https://www.nme.com/news/music/billy-corgan-smashing-pumpkins-are-working-on-21-new-songs-for-pretty-different-album-2599920" target="_blank">говорил</a>, что у группы уже готов 21 трек для "совершенно иной" пластинки и обещал, что она выйдет а 2020 году.Джефф Шредер в мае <a href="https://www.nme.com/news/music/smashing-pumpkins-are-working-on-two-new-albums-says-jeff-schroeder-2668021" target="_blank">уточнял</a>, что это будут два разных альбома.

https://ria.ru/20200824/albom-1576087603.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес