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https://ria.ru/20200831/mtv-1576509446.html
Певец The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards 2020 года
Канадский певец The Weeknd стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2020 в категории "Видео года" за клип на песню Binding Lights,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:48
2020-08-31T11:25
культура
bts
билли айлиш
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
ариана гранде
тейлор свифт (певица)
джастин бибер
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Канадский певец The Weeknd стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2020 в категории "Видео года" за клип на песню Binding Lights, <a href="http://www.mtv.com/vma/video-clips/5knm3a/mtv-video-music-awards-2020-the-weeknd-wins-best-rb-for-blinding-lights" target="_blank">сообщает</a> телеканал.Композиция исполнителя также получила награду как "Лучшая песня в стиле R&amp;B"."Как-то мне сейчас не до празднования, поэтому скажу: справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор", - заявил певец, имея в виду раненного полицией афроамериканца и застреленную при обыске ее дома полицией афроамериканку.Кроме The Weeknd на главную награду претендовали американская певица Билли Айлиш с клипом на песню Everything I Wanted, реперы Эминем и Juice WRLD с видеороликом на композицию Godzilla, а также реперы Future и Дрейк с клипом на песню Life Is Good. Помимо них приз могли получить Тейлор Свифт с клипом The Man и дуэт Леди Гаги и Арианы Гранде с песней и роликом Rain On MeОбе исполнительницы с этой композицией завоевали награду в номинации "Песня года" по версии MTV Video Music Awards. Леди Гага стала также "Артистом года" . Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером получили приз за музыкальный клип Stuck with U в новой номинации, введенной из-за коронавируса и получившей название "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома".Ариана Гранде и Леди Гага также получили награды в номинации "Лучшая совместная работа" и за "Лучшую съемку"Лучшей группой стали южнокорейские BTS, они же выиграли награды в категории "Лучшая поп-песня", а также в лучшая песня в жанре k-pop.Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards проходила с ограничениями из-за коронавируса в Нью-Йорке и без зрителей.Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.
https://ria.ru/20200819/1575984678.html
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РИА Новости
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bts, билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ариана гранде, тейлор свифт (певица), джастин бибер, lady gaga (стефани джерманотта)

Певец The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards 2020 года

09:48 31.08.2020 (обновлено: 11:25 31.08.2020)
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© REUTERS / VIACOMThe Weeknd на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
The Weeknd на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© REUTERS / VIACOM
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Канадский певец The Weeknd стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2020 в категории "Видео года" за клип на песню Binding Lights, сообщает телеканал.
Композиция исполнителя также получила награду как "Лучшая песня в стиле R&B".
"Как-то мне сейчас не до празднования, поэтому скажу: справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор", - заявил певец, имея в виду раненного полицией афроамериканца и застреленную при обыске ее дома полицией афроамериканку.
Кроме The Weeknd на главную награду претендовали американская певица Билли Айлиш с клипом на песню Everything I Wanted, реперы Эминем и Juice WRLD с видеороликом на композицию Godzilla, а также реперы Future и Дрейк с клипом на песню Life Is Good.
Помимо них приз могли получить Тейлор Свифт с клипом The Man и дуэт Леди Гаги и Арианы Гранде с песней и роликом Rain On Me
Обе исполнительницы с этой композицией завоевали награду в номинации "Песня года" по версии MTV Video Music Awards. Леди Гага стала также "Артистом года" . Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером получили приз за музыкальный клип Stuck with U в новой номинации, введенной из-за коронавируса и получившей название "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома".
Ариана Гранде и Леди Гага также получили награды в номинации "Лучшая совместная работа" и за "Лучшую съемку"
Лучшей группой стали южнокорейские BTS, они же выиграли награды в категории "Лучшая поп-песня", а также в лучшая песня в жанре k-pop.
Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards проходила с ограничениями из-за коронавируса в Нью-Йорке и без зрителей.
Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.
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КультураBTSБилли АйлишМузыкаНовости культурыШоу-бизнесАриана ГрандеТейлор Свифт (певица)Джастин БиберLady Gaga (Стефани Джерманотта)
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