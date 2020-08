Певец The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards 2020 года

https://ria.ru/20200831/mtv-1576509446.html

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Канадский певец The Weeknd стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2020 в категории "Видео года" за клип на песню Binding Lights, <a href="http://www.mtv.com/vma/video-clips/5knm3a/mtv-video-music-awards-2020-the-weeknd-wins-best-rb-for-blinding-lights" target="_blank">сообщает</a> телеканал.Композиция исполнителя также получила награду как "Лучшая песня в стиле R&B"."Как-то мне сейчас не до празднования, поэтому скажу: справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор", - заявил певец, имея в виду раненного полицией афроамериканца и застреленную при обыске ее дома полицией афроамериканку.Кроме The Weeknd на главную награду претендовали американская певица Билли Айлиш с клипом на песню Everything I Wanted, реперы Эминем и Juice WRLD с видеороликом на композицию Godzilla, а также реперы Future и Дрейк с клипом на песню Life Is Good. Помимо них приз могли получить Тейлор Свифт с клипом The Man и дуэт Леди Гаги и Арианы Гранде с песней и роликом Rain On MeОбе исполнительницы с этой композицией завоевали награду в номинации "Песня года" по версии MTV Video Music Awards. Леди Гага стала также "Артистом года" . Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером получили приз за музыкальный клип Stuck with U в новой номинации, введенной из-за коронавируса и получившей название "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома".Ариана Гранде и Леди Гага также получили награды в номинации "Лучшая совместная работа" и за "Лучшую съемку"Лучшей группой стали южнокорейские BTS, они же выиграли награды в категории "Лучшая поп-песня", а также в лучшая песня в жанре k-pop.Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards проходила с ограничениями из-за коронавируса в Нью-Йорке и без зрителей.Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.

