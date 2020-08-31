https://ria.ru/20200831/mishustin-1576525406.html

Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, регионам и нефтегазовым компаниям до 14 октября представить план поэтапной газификации Дальневосточного... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:22

2020-08-31T13:22

2020-08-31T13:55

марат хуснуллин

роснефть

юрий борисов (вице-премьер)

дальний восток

михаил мишустин

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

новатэк

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a>, регионам и нефтегазовым компаниям до 14 октября представить план поэтапной газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО) с завершением в 2030 году, говорится в соответствующем поручении по итогам рабочей поездки на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a>."Минэнерго России (А.В. Новаку) совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, ПАО "Газпром", ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>", ПАО "НК "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>" и другими заинтересованными организациями до 14 октября 2020 года представить в правительство РФ согласованный план-график газификации субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году", - говорится в документе.Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>.Также с учетом вышеуказанного глава правительства поручил органам исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ДФО, совместно с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" и при поддержке Минэнерго до 14 октября актуализировать региональные программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций. Актуализированные программы должны также принимать во внимание региональную структуру топливно-энергетического баланса.Помимо этого, Мишустин поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности использования субъектами РФ средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, для финансирования региональных программ газификации и о результатах доложить в правительство в срок до 8 сентября 2020 года. Ответственными за контроль над данным поручением назначен Борисов, а также вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям. Правительство ставит перед собой цель достичь уровня газификации в РФ в 83%.

https://ria.ru/20200831/kamchatka-1576527229.html

https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513996.html

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, роснефть, юрий борисов (вице-премьер), дальний восток, михаил мишустин, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк, экономика