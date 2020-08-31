Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО
13:22 31.08.2020 (обновлено: 13:55 31.08.2020)
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, регионам и нефтегазовым компаниям до 14 октября представить план поэтапной газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО) с завершением в 2030 году, говорится в соответствующем поручении по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.
"Минэнерго России (А.В. Новаку) совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и другими заинтересованными организациями до 14 октября 2020 года представить в правительство РФ согласованный план-график газификации субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году", - говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Также с учетом вышеуказанного глава правительства поручил органам исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ДФО, совместно с "Газпромом" и при поддержке Минэнерго до 14 октября актуализировать региональные программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций. Актуализированные программы должны также принимать во внимание региональную структуру топливно-энергетического баланса.
Помимо этого, Мишустин поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности использования субъектами РФ средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, для финансирования региональных программ газификации и о результатах доложить в правительство в срок до 8 сентября 2020 года. Ответственными за контроль над данным поручением назначен Борисов, а также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям. Правительство ставит перед собой цель достичь уровня газификации в РФ в 83%.