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https://ria.ru/20200831/mishustin-1576525406.html
Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, регионам и нефтегазовым компаниям до 14 октября представить план поэтапной газификации Дальневосточного... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:22
2020-08-31T13:55
марат хуснуллин
роснефть
юрий борисов (вице-премьер)
дальний восток
михаил мишустин
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
новатэк
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a>, регионам и нефтегазовым компаниям до 14 октября представить план поэтапной газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО) с завершением в 2030 году, говорится в соответствующем поручении по итогам рабочей поездки на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a>."Минэнерго России (А.В. Новаку) совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, ПАО "Газпром", ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>", ПАО "НК "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>" и другими заинтересованными организациями до 14 октября 2020 года представить в правительство РФ согласованный план-график газификации субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году", - говорится в документе.Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>.Также с учетом вышеуказанного глава правительства поручил органам исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ДФО, совместно с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" и при поддержке Минэнерго до 14 октября актуализировать региональные программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций. Актуализированные программы должны также принимать во внимание региональную структуру топливно-энергетического баланса.Помимо этого, Мишустин поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности использования субъектами РФ средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, для финансирования региональных программ газификации и о результатах доложить в правительство в срок до 8 сентября 2020 года. Ответственными за контроль над данным поручением назначен Борисов, а также вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям. Правительство ставит перед собой цель достичь уровня газификации в РФ в 83%.
https://ria.ru/20200831/kamchatka-1576527229.html
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513996.html
дальний восток
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марат хуснуллин, роснефть, юрий борисов (вице-премьер), дальний восток, михаил мишустин, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк, экономика

Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО

13:22 31.08.2020 (обновлено: 13:55 31.08.2020)
1561
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, регионам и нефтегазовым компаниям до 14 октября представить план поэтапной газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО) с завершением в 2030 году, говорится в соответствующем поручении по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.
"Минэнерго России (А.В. Новаку) совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и другими заинтересованными организациями до 14 октября 2020 года представить в правительство РФ согласованный план-график газификации субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:47
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Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Также с учетом вышеуказанного глава правительства поручил органам исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ДФО, совместно с "Газпромом" и при поддержке Минэнерго до 14 октября актуализировать региональные программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций. Актуализированные программы должны также принимать во внимание региональную структуру топливно-энергетического баланса.
Помимо этого, Мишустин поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности использования субъектами РФ средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, для финансирования региональных программ газификации и о результатах доложить в правительство в срок до 8 сентября 2020 года. Ответственными за контроль над данным поручением назначен Борисов, а также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям. Правительство ставит перед собой цель достичь уровня газификации в РФ в 83%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 11:04
Мишустин сообщил о формировании перечня поручений по Дальнему Востоку
1051001
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Марат ХуснуллинРоснефтьЮрий Борисов (вице-премьер)Дальний ВостокМихаил МишустинГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)НоватэкЭкономика
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