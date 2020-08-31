Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/krushenie-1576544250.html
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины до 28 сентября, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:11
2020-08-31T18:11
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
курск
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103354/96/1033549685_0:148:2834:1742_1400x0_80_0_0_9d5b3a98ed21291074ab407f502343ad.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> приостановил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> до 28 сентября, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в понедельник.Новый блок слушаний по делу MH17 в Нидерландах начался 31 августа. Предполагалось, что первая сессия слушаний продлится до 11 сентября."На сегодняшний день мы прерываем слушания до понедельника, 28 сентября, они продолжатся в 10.00 (11.00 мск)", - сказал судья.Он также сообщил, что запросы, ранее поданные защитой, были переданы следственному судье. Ожидается, что ответ будет заслушан на следующих заседаниях. Тогда же защита подготовится к новым запросам.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200831/krushenie-1576528360.html
https://ria.ru/20200703/1573854819.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573812204.html
Все обвинения России в гибели Боинга рассыпаются в прах. Признаться в этом западные подонки не могут, и ничего лучше, чем просто тянуть время, они придумать не смогли.
10
7
москва
курск
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/103354/96/1033549685_158:0:2677:1889_1400x0_80_0_0_e9656867acf8d8690fbdd67880c0b1f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17

18:11 31.08.2020
4393
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГолландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины до 28 сентября, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в понедельник.
Новый блок слушаний по делу MH17 в Нидерландах начался 31 августа. Предполагалось, что первая сессия слушаний продлится до 11 сентября.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Вчера, 13:59
Адвокат рассказала о подготовке исков родственников жертв крушения MH17
"На сегодняшний день мы прерываем слушания до понедельника, 28 сентября, они продолжатся в 10.00 (11.00 мск)", - сказал судья.
Он также сообщил, что запросы, ранее поданные защитой, были переданы следственному судье. Ожидается, что ответ будет заслушан на следующих заседаниях. Тогда же защита подготовится к новым запросам.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
3 июля, 15:16
Просьбу защиты по делу MH17 о запросе спутниковых данных НАТО отклонили
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
2 июля, 18:47
Захарова оценила книгу о крушении MH17, вышедшую в Малайзии
6397114
Обсудить 7
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Все обвинения России в гибели Боинга рассыпаются в прах. Признаться в этом западные подонки не могут, и ничего лучше, чем просто тянуть время, они придумать не смогли.
31 августа, 18:24
АНДРЕЙ КОННИН
1000000
Рекомендуем
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Айсберг в акватории острова Гренландия
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Эксперты сравнили отдых на российских и турецких курортах
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Индюшка
В Ростовской области двух человек убили ради индюка
Ребенок с ноутбуком
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
Евгений Пригожин
Интерпол прекратил преследование бизнесмена Пригожина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
Лента новостейМолния