https://ria.ru/20200831/krushenie-1576533168.html

Более 70 родственников жертв крушения MH17 намерены выступить в суде

Более 70 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году намерены обратиться к суду, сообщил один из адвокатов родственников на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:05

2020-08-31T15:05

2020-08-31T15:22

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

москва

курск

нидерланды

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Более 70 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в 2014 году намерены обратиться к суду, сообщил один из адвокатов родственников на слушаниях в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> в понедельник.Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в Нидерландах 31 августа.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс в первый день судебного процесса по MH17 в марте сообщил, что более 80 родственников погибших намерены требовать компенсации от обвиняемых по данному делу. На тот момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями."Цифры изменились. В настоящее время 76 человек высказали желание выступить в суде, 66 желают сделать это непосредственно в самом суде, 10 - дистанционно", - сообщил представитель родственников погибших.По его словам, 10 родственников намерены использовать опцию обращения по видеосвязи. К ней могут прибегнуть родственники жертв из других стран, учитывая нынешние ограничительные меры по поездкам из-за COVID-19, а также преклонный возраст некоторых из них и имеющиеся болезни.Адвокат также предложил другой вариант обращения к суду: родственники могут заранее записать видеосообщение и отправить его в суд.Гособвинение, отвечая на выступление представителя родственников, сообщило, что каждому, кто желает выступить, будет выделено на это 15 минут. "Каждый родственник сможет выступить в течение 15 минут... Планируется слушать по 10 родственников в день", - сказала новый прокурор в деле MH17 Манон Риддербекс.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576523947.html

https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576519791.html

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москва

курск

нидерланды

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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире