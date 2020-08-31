https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576546392.html

Число случаев COVID-19 в США превысило шесть миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 6 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:50

2020-08-31T18:50

2020-08-31T18:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 6 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 6 002 615. Скончались 183 203 человека с COVID-19, выздоровели за все время эпидемии в стране 2 153 939 человек.Во всем мире, по данным университета, зафиксировано более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 847 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 16 миллионов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире