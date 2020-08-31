https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576536130.html
Минск не просил российских медиков помочь с COVID-19
Минск не просил российских врачей помочь в борьбе с коронавирусом, белорусские медики сами успешно со всем справляются, заявил министр здравоохранения РФ Михаил РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:56
2020-08-31T15:56
2020-08-31T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
белоруссия
в мире
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Минск не просил российских врачей помочь в борьбе с коронавирусом, белорусские медики сами успешно со всем справляются, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Такого обращения не было. Мы работаем, они успешно со всем справляются", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, отправятся ли российские врачи в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, белоруссия, в мире