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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576530422.html
В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19
Роспотребнадзор сообщил о старте второго этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах, позднее его распространят и на другие... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:28
2020-08-31T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> сообщил о старте второго этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах, позднее его распространят и на другие субъекты."Роспотребнадзор сообщает, что с 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства,Согласно нему, второй этап начинается в четырех субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет распространен и на другие регионы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19

14:28 31.08.2020 (обновлено: 14:29 31.08.2020)
362
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о старте второго этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах, позднее его распространят и на другие субъекты.
"Роспотребнадзор сообщает, что с 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства,
Согласно нему, второй этап начинается в четырех субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет распространен и на другие регионы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 14:42
В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
311022
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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