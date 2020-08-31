https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576530422.html

В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о старте второго этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах, позднее его распространят и на другие... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:28

2020-08-31T14:28

2020-08-31T14:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> сообщил о старте второго этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах, позднее его распространят и на другие субъекты."Роспотребнадзор сообщает, что с 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства,Согласно нему, второй этап начинается в четырех субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет распространен и на другие регионы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200729/1575109016.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество