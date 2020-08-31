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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576516876.html
Мурашко анонсировал публикацию новых рекомендаций по борьбе с COVID-19
Восьмую версию методических рекомендаций, направленных на борьбу с коронавирусом, опубликуют через 2-3 дня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:36
2020-08-31T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Восьмую версию методических рекомендаций, направленных на борьбу с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, опубликуют через 2-3 дня, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Уже на вычитке, они уже сформированы. Два-три дня, и они будут опубликованы", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко анонсировал публикацию новых рекомендаций по борьбе с COVID-19

11:36 31.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Восьмую версию методических рекомендаций, направленных на борьбу с коронавирусом, опубликуют через 2-3 дня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Уже на вычитке, они уже сформированы. Два-три дня, и они будут опубликованы", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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