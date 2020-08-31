https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576516876.html

Мурашко анонсировал публикацию новых рекомендаций по борьбе с COVID-19

Восьмую версию методических рекомендаций, направленных на борьбу с коронавирусом, опубликуют через 2-3 дня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:36

2020-08-31T11:36

2020-08-31T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Восьмую версию методических рекомендаций, направленных на борьбу с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, опубликуют через 2-3 дня, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Уже на вычитке, они уже сформированы. Два-три дня, и они будут опубликованы", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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