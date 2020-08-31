https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576513334.html

В Челябинской области умерла экс-министр, у которой выявили коронавирус

Бывший министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман, возглавлявшая ведомство с 2004 по 2011 годы, скончалась на 72-м году жизни, сообщила в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:08

2020-08-31T11:08

2020-08-31T11:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

челябинская область

общество

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Бывший министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман, возглавлявшая ведомство с 2004 по 2011 годы, скончалась на 72-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба минсоца региона.Как сообщает <a href="https://ura.news/news/1052447525" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>, у Гартман была диагностирована коронавирусная инфекция, она находилась в ковидном госпитале, также у нее была тяжелая форма диабета.В пресс-службе уточнили, что Гартман занимала должность министра с 2004 по 2011 годы. "С 19 лет Надежда Аркадьевна начала работать в системе социальной защиты населения и прошла все должностные ступени от инспектора до министра", - добавляется в сообщении.В пресс-службах министерства и правительства региона отказались комментировать информацию о болезни экс-министра.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576367899.html

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, общество