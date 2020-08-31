В Челябинской области умерла экс-министр, у которой выявили коронавирус
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© Фото : Министерство социальных отношений Челябинской областиБывший Министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман
Бывший Министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг - РИА Новости. Бывший министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман, возглавлявшая ведомство с 2004 по 2011 годы, скончалась на 72-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба минсоца региона.
Как сообщает Ura.ru, у Гартман была диагностирована коронавирусная инфекция, она находилась в ковидном госпитале, также у нее была тяжелая форма диабета.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 29 августа 2020 года на 72-м году жизни скончалась одна из самых замечательных женщин Челябинской области, бывший министр социальных отношений Надежда Аркадьевна Гартман", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Гартман занимала должность министра с 2004 по 2011 годы. "С 19 лет Надежда Аркадьевна начала работать в системе социальной защиты населения и прошла все должностные ступени от инспектора до министра", - добавляется в сообщении.
"Мы сохраним добрую память об этой удивительной женщине и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Надежды Аркадьевны", - поясняется в сообщении.
В пресс-службах министерства и правительства региона отказались комментировать информацию о болезни экс-министра.
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